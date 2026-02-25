Live TV

Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Bolojan după adoptarea tăierilor în administrație: „Cultivă ura de clasă”

Data publicării:
ilie bolojan guvern
Premierul Ilie Bolojan la o ședință a Executivului. Foto: gov.ro

Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria continuă să îl critice pe premierul Ilie Bolojan după ce a fost adoptată reforma administrației, care vine cu tăieri de posturi și salarii în instituții. Aceștia acuză „prigoana” lucrătorilor la stat și susțin că Executivul „cultivă ura de clasă”. 

Reprezentanții sindicatului îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru că a ales să adopte reforma administrației în ciuda semnalelor venite de la mai multe ministere, dar și de la Consiliul Economic și Social privind eventuale vulnerabilități ale proiectului. 

„Guvernul a primit aceste avertismente. Nimeni nu le-a citit – nici nu se putea, de vreme ce unele avize au sosit cu nici două ore înainte de ședința de Guvern. Premierul „eu-guvernez-singur” le-a tratat ca pe simple formalități și le-a ignorat.

Ordonanța începe, previzibil, cu tăieri acolo unde e mai simplu: în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice. În schimb, trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare.

De exemplu, la CNSAS, colegiul de conducere are 13 membri, toți numiri politice, iar la CNCD colegiul director are 9 membri cu rang de secretar de stat. Aceste structuri sunt populate prin decizie politică, cu mandate generoase și indemnizații consistente. Acolo nu vedem urgență. Acolo nu vedem reformă. Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membrii, deci au surse de venit”, transmis anagajații de la Palatul Victoria, potrivit unui comunicat de presă. 

Aceștia susțin că asistăm la o „prigoană a lucrătorilor de la stat”:

„Ura de clasă cultivată de actualul Guvern împotriva unei largi categorii sociale și profesionale este un tip de discurs care a mai existat în Europa doar în perioadele cele mai întunecate ale secolului trecut, înainte de Al Doilea Război Mondial.

Este ipocrizie, disperare și cinism să fie momit mediul privat cu „măsuri economice” condiționate de concedierea bugetarilor. Pleacă unii, dar vor veni alții - ai lor”.

Sindicatul a venit cu critici și marți, chiar înainte ca Guvernul să adopte reforma administrației și măsurile de relansare economică. Printr-o scrisoare deschisă adresată premierului și ministrului Dezvoltării, angajații din Guvern au transmis că unele măsuri permit abuzul, „ating în profunzime funcția publică”, dar și că proiectul în sine este vulnerabil din punct de vedere constituțional.

Citește și: Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi în administraţia centrală. Ce se întâmplă în administraţia locală

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
5
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ionuț Pucheanu.
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
BUCURESTI - ZIUA NATIONALA - PARADA MILITARA - 1 DEC 2025
Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce măsuri etapizate și tranzitorii
guvern sedinta
Instituțiile de cultură, exceptate de la tăierile de personal. Ce alte măsuri prevede ordonanța adoptată de Guvern
ilie bolojan
Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare. Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie
BUCURESTI - CURTEA CONSTITUTIONALA - ILUSTRATIE - 6 DEC 2024
Cum răspunde Bolojan la întrebarea dacă ordonanțele adoptate marți ar putea pica la Curtea Constituţională
Recomandările redacţiei
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în...
jocuri de noroc pacanele
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât...
Scientists Move Hands Of Nuclear "Doomsday Clock" Forward
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul...
llansator-mobil-rachete-antinava
Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de...
Ultimele știri
Ministrul Agriculturii: „Limitarea mărcilor proprii la 20% nu va scumpi produsele. Adaosul comercial trebuie să fie unitar”
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord (presă)
„Şcoală săracă – Ţară needucată”: sindicaliștii din educație și studenții protestează acum la Palatul Cotroceni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din...
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiica lui Martin Short, găsită moartă în locuința sa. Katherine s-ar fi sinucis, potrivit anchetatorilor...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...