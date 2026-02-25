Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Bolojan după adoptarea tăierilor în administrație: „Cultivă ura de clasă”

Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria continuă să îl critice pe premierul Ilie Bolojan după ce a fost adoptată reforma administrației, care vine cu tăieri de posturi și salarii în instituții. Aceștia acuză „prigoana” lucrătorilor la stat și susțin că Executivul „cultivă ura de clasă”.

Reprezentanții sindicatului îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru că a ales să adopte reforma administrației în ciuda semnalelor venite de la mai multe ministere, dar și de la Consiliul Economic și Social privind eventuale vulnerabilități ale proiectului.

„Guvernul a primit aceste avertismente. Nimeni nu le-a citit – nici nu se putea, de vreme ce unele avize au sosit cu nici două ore înainte de ședința de Guvern. Premierul „eu-guvernez-singur” le-a tratat ca pe simple formalități și le-a ignorat.

Ordonanța începe, previzibil, cu tăieri acolo unde e mai simplu: în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice. În schimb, trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare.

De exemplu, la CNSAS, colegiul de conducere are 13 membri, toți numiri politice, iar la CNCD colegiul director are 9 membri cu rang de secretar de stat. Aceste structuri sunt populate prin decizie politică, cu mandate generoase și indemnizații consistente. Acolo nu vedem urgență. Acolo nu vedem reformă. Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membrii, deci au surse de venit”, transmis anagajații de la Palatul Victoria, potrivit unui comunicat de presă.

Aceștia susțin că asistăm la o „prigoană a lucrătorilor de la stat”:

„Ura de clasă cultivată de actualul Guvern împotriva unei largi categorii sociale și profesionale este un tip de discurs care a mai existat în Europa doar în perioadele cele mai întunecate ale secolului trecut, înainte de Al Doilea Război Mondial.

Este ipocrizie, disperare și cinism să fie momit mediul privat cu „măsuri economice” condiționate de concedierea bugetarilor. Pleacă unii, dar vor veni alții - ai lor”.

Sindicatul a venit cu critici și marți, chiar înainte ca Guvernul să adopte reforma administrației și măsurile de relansare economică. Printr-o scrisoare deschisă adresată premierului și ministrului Dezvoltării, angajații din Guvern au transmis că unele măsuri permit abuzul, „ating în profunzime funcția publică”, dar și că proiectul în sine este vulnerabil din punct de vedere constituțional.

