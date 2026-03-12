Live TV

Angajații din Guvern critică bugetul propus de Ilie Bolojan: „E construit pe ipoteze fragile și pe sacrificiul populației”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Sindicaliștii acuză cifre „cosmetizate statistic” „Un pariu optimist”

Reprezentanții Sindicatului angajaților de la Palatul Victoria critică bugetul de stat pentru anul 2026, spunând că „ridică serioase semne de întrebare”. Aceștia susțin că proiectul are numeroase vulnerabilități, ar fi construit pe ipoteze fragile, dar și pe „sacrificiul populației care își vede veniturile diminuate”.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului atrage atenția că proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 propus de Guvernul condus de Ilie-Gavril Bolojan ridică serioase semne de întrebare privind realismul economic și responsabilitatea juridică a construcției bugetare. (...)

Proiectul pentru 2026 începe cu o vulnerabilitate majoră: fundamentarea macroeconomică discutabilă. Guvernul construiește bugetul pe ipoteza unui PIB nominal de aproximativ 2.045 miliarde lei, o creștere economică reală de doar 1% și venituri bugetare de circa 736,5 miliarde lei. Într-o economie care a performat recent sub propriile prognoze oficiale, această arhitectură bugetară pare mai degrabă un exercițiu de optimism contabil decât o construcție responsabilă a unui prim-ministru”, a transmis Sindicatul angajaților din Guvern joi, printr-un comunicat de presă. 

Sindicaliștii acuză cifre „cosmetizate statistic”

Sindicaliștii susțin că, în actualul proiect, veniturile par mai ușor de realizat, deficitul pare mai mic, iar datoria publică pare mai ușor de gestionat.

„În realitate, cifrele cosmetizate statistic nu rezolvă dezechilibrul fiscal.

Mai grav este faptul că proiectul bugetar conține o contradicție internă evidentă. Guvernul admite că măsurile de consolidare fiscală vor lovi consumul privat, dar continuă să mizeze pe investiții și exporturi ca motoare ale creșterii”, se mai arată în comunicat. 

„Un pariu optimist”

„A miza simultan pe o economie cu creștere de 1%, pe consum afectat de consolidare fiscală și pe o creștere accelerată a veniturilor bugetare până la aproximativ 36% din PIB este, pur și simplu, un pariu optimist pe care documentația guvernamentală nu îl justifică.

Și mai problematică este filosofia distribuirii poverii bugetare. Din analiza proiectului rezultă că ajustarea fiscală cade în mod disproporționat asupra populației, prin erodarea veniturilor reale, în timp ce zona facilităților fiscale și a cheltuielilor fiscale nu este reevaluată cu aceeași severitate. Sacrificiul este cerut aproape exclusiv populației. Salariile bugetare rămân înghețate, pensiile rămân înghețate, alocațiile rămân înghețate, salariul minim este blocat, iar veniturile reale ale românilor scad pentru al doilea an consecutiv. Premierul, care nu explică niciodată de ce renunță la venituri prin excepții și facilități, se întoarce la popor doar atunci când mai inventează o formulă prin care să-i ceară încă un sacrificiu.

În paralel, costul datoriei publice continuă să crească, iar cheltuielile cu dobânzile absorb o parte tot mai mare din resursele publice. Aceasta este o problemă de sustenabilitate economică și de responsabilitate fiscală. Cu fiecare an în care dobânzile cresc, spațiul pentru investiții reale, educație, sănătate și protecție socială se comprimă.”, mai transmit angajații. 

În final, aceștia susțin că proiectul propus de Guvern „riscă să devină un buget al optimismului statistic și al austerității sociale, construit pe ipoteze fragile și pe sacrificiul populației care își vede veniturile diminuate”. 

Ministerul Finanțelor a pus în transparență publică, marți, bugetul de stat pentru acest an (mai multe detalii pot fi văzute AICI). Guvernul ar urma să adopte proiectul astăzi, urmând ca vineri să fie trimis spre Parlament, iar de săptămâna viitoare să fie dezbătut și apoi votat de aleși. 

Citește și: DOCUMENT Guvernul a publicat bugetul pentru 2026: Pensiile rămân înghețate. Cum se împart banii statului între instituții

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan
Ilie Bolojan si Darryl Nirenberg dau mana
Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a prezentat decizia CSAT privind dislocarea de forțe americane în România
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean, întâlnire și cu Ilie Bolojan
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Muncii, nemulțumit de buget. Florin Manole: „Pachetul de asistență socială este mai mic cu un miliard de lei”
femeie cu pungi pline de haine
De ce au scăzut vânzările din comerțul cu amănuntul în ianuarie 2026. Explicațiile economistului Adrian Negrescu
Recomandările redacţiei
Iulian-Mugurel-Vrabete
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul formaţiei Holograf, a murit...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Alexandru...
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
„Noi vom fi următorii”. Șeful comuniștilor din Rusia se teme că Trump...
Ultimele știri
„Satana în persoană”. Consilierul lui Mojtaba Khamenei îl atacă dur pe Trump: „Cel mai prost președinte american”
Momentul în care dronele ucrainene atacă posturile de comandă rusești din Selidove, la 20 km în spatele liniei frontului
Produsele cosmetice ar putea avea etichete digitale. Informațiile despre ingrediente și utilizare, accesibile prin cod QR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo: “Toţi banii au fost băgaţi în club!”. Cum funcţionează...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Motivul pentru care Matthew Fox, starul din „Lost”, a părăsit Hollywood-ul în apogeul celebrității sale: „Era...
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: „2025 nu a fost anul meu!” Ce planuri are...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...