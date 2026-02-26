Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului au cerut joi Parlamentului să declanșeze o procedură de urmărire penală față de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, pentru „fapte sărvârșite în exercițiul funcției”. Demersul vine pe fondul nemulțumirilor generate de reforma administrației locale și centrale.

Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului a transmis o scrisoare oficială președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului, prin care solicită declanșarea procedurii de urmărire penală față de premierul Ilie Bolojan și față de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, pentru presupuse fapte săvârșite în exercitarea funcției.

Demersul vine pe fondul nemulțumirilor generate de reforma administrației locale și centrale, adoptată prin Ordonanță de Urgență. Angajații susțin că actul normativ are un impact structural major, inclusiv asupra Codului administrativ, și reclamă lipsa de transparență în procesul de elaborare și avizare.

În scrisoarea adresată Parlamentului, sindicaliștii cer sesizarea de urgență a Birourilor Permanente reunite și constituirea unei comisii de anchetă parlamentară. De asemenea, solicită punerea la dispoziție a tuturor documentelor din circuitul de avizare care au stat la baza adoptării Ordonanței.

Concret, aceștia vor atât forma inițială, cât și forma finală a proiectului de act normativ, studiile de impact, avizele emise de ministere, precum și eventualele avize din zona informațiilor și a instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Nemulțumirile angajaților din aparatul Guvernului nu sunt noi. Chiar din ziua adoptării Ordonanței de Urgență au existat reacții critice, sindicaliștii susținând că reforma produce efecte majore asupra structurii administrației publice, fără o consultare adecvată și fără o fundamentare transparentă.

