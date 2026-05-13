Angajații Guvernului critică modificările privind acordarea sporului pentru fonduri europene: „Executivul nu vede sinecurile”

Sindicatul Angajaților de la Palatul Victoria critică intenția Guvernului de a modifica felul în care se acordă sporul de până la 40% din salariu pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Angajații Executivului susțin că vor fi afectate „veniturile personalului implicat în atragerea fondurilor europene”, în timp ce „sinecurile și clientela de partid” nu sunt văzute.

„Reforma Guvernului interimar are, se pare, vedere selectivă: vede salariul lucrătorului care muncește pe fonduri europene, dar nu vede sinecura politică; vede majorarea celui care întocmește, verifică, raportează și răspunde Comisiei Europene, dar nu vede indemnizațiile celor plantați politic în consilii, comitete, agenții și structuri unde carnetul de partid valorează mai mult decât competența”, arată un comunicat al sindicatului, transmis miercuri.

Citește și: DOCUMENT | Guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene. Noi reguli pentru sporul de 40%

Reprezentanții angajaților de la Palatul Victoria susțin că premierul lovește de fapt în „oamenii care știu să lucreze cu proceduri europene complexe”, iar veniturile acestora vor fi instabile și „puse lunar sub semnul arbitrariului”.

„Este de-a dreptul cinic ca, într-un moment în care Guvernul interimar se plânge de întârzieri, blocaje și dificultăți în implementarea proiectelor europene, soluția găsită să fie slăbirea și mai mare a personalului care lucrează în acest domeniu. Cum puteți cere absorbție accelerată și, în același timp, să loviți în colegii dumneavoastră, care fac absorbția posibilă. Nu puteți cere performanță cu specialiști demotivați, amenințați lunar și tratați ca o problemă bugetară”, transmite Noni-Emil Iordache, președinte sindicatului.

Despre ce schimbări e vorba

Potrivit documentului in posesia căruia Digi24.ro a intrat, sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare, care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite, termenele respectate și plățile deblocate.

În prezent, sporul pentru fonduri europene este acordat pe baza unui calificativ acordat anual. Mai multe detalii AICI.

Editor : A.G.