Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut o listă cu oamenii care au ieșit la proteste: „Poliție politică”

Angajații de la Palatul Victoria susțin că Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii care au participat la protestele împotriva Guvernului. Aceștia acuză „o tentativă de reducere la tăcere” a angajaților.

Printr-un comunicat transmis joi, angajații de la Palatul Victoria susțin că „reflexele autoritare nu mor niciodată”.

„Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai JURCA, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. (...) șeful Cancelariei Prim-Ministrului încearcă metode de intimidare și de hărțuire, demne de alte vremuri. Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane 'vinovate' amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează”, transmite Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al Guvernului.

Sindicatul susține că nu a organizat protestul și că a fost vorba „despre o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa de dialog social real și de tratamentul discreționar aplicat instituțiilor publice”.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar libertatea de exprimare și dreptul la protest nu se negociază. Îi transmitem clar lui Mihai JURCA: Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță”, a mai transmis sindicatul.

Mai mulți angajați ai Executivului, membri ai Sindicatului angajaților din aparatul de lucru al Guvernului, au intrerupt activitatea luni, participând la un protest spontan în Piața Victoriei.

