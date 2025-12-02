Live TV

Video Angajații Parlamentului protestează din nou, nemulțumiți de salarii. Țipete și huiduieli la sosirea premierului Ilie Bolojan

Angajații Parlamentului protestează din cauza salariilor. Sursa: Captură
„Demisia, demisia!”

Angajații Parlamentului au declanșat un nou protest pe holurile Legislativului, chiar înainte ca reprezentanții Guvernului să ajungă la ședința în care Ilie Bolojan își va asuma răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Nemulțumiți de salariile pe care le primesc, angajații cer demisia Executivului. 

ACTUALIZARE 15:00 Alături de angajații Parlamentului a fost și Makaveli (Alexandru Zidaru n.red), angajat la cabinetul senatorului Ninel Peia pe post de „curier”.

Știrea inițială

Cu doar câteva momente înainte de a începe ședința solemnă în Parlament pentru Ziua Națională, la care participă și membrii Guvernului, în frunte cu Ilie Bolojan, și înainte ca premierul să își asume răspunderea pe un nou proiect, angajații Parlamentului au ieșit din nou pe holuri. „Bolojan, nu uita, România nu e a ta!”, strigă o parte dintre aceștia. 

Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu un val de țipete și huiduieli.

„Demisia, demisia!”

Personalul din Parlament striga „demisia” în timp ce premierul Ilie Bolojan se îndrepta spre sala de plen a Camerei Deputaților, unde urmează să își asume răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Șeful Executivului nu a oferit nicio declarație cu privire la protestul angajaților.

Cu afișe prin care cer „depolitizarea funcției publice”, dar și demisia Guvernului, angajații Parlamentului își arată nemulțumirea față de veniturile pe care le au, mai ales în contextul în care Coaliția discută despre tăieri în sectorul bugetar. 

„Nu cereți loialitate unde oferiți dispreț”, este un alt mesaj afișat de un angajat.

Mircea Popa, inginer angajat în Parlament, a venit cu o serie de fotografii care arată că subsolul Legislativului este în stare de degradare:

„Faptul că noi, în acest moment, avem salarii mici, că nu suntem bugetarii grași, a generat o plecare în masă a specialiștilor. Aceasta este realitatea.”

Nu este primul protest de acest fel. În urmă cu trei săptămâni, angajații Legislativului au protestat din nou pentru același motiv, spunând că lefurile pe care le primesc în prezent nu le ajung pentru un trai decent. 

Editor : A.G.

