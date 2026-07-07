ANI a identificat trei tipare prin care primarii și consilierii încalcă normele de integritate de către primari şi consilieri

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) susţine că a identificat, în urma folosirii unui sistem digital de analiză, trei tipare sistematice de încălcare a cadrului naţional de integritate la nivelul administraţiei publice locale şi al sistemului de sănătate.

Pe măsura consolidării digitalizării la nivelul instituţiei, Agenţia Naţională de Integritate afirmă că a obţinut primele rezultate operaţionale ca urmare a autosesizărilor generate de alertele sistemului big-data utilizat în activitatea sa - o dovadă concretă că digitalizarea integrităţii produce rezultate măsurabile, nu doar declaraţii de intenţie, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Aceste prime alerte au scos la iveală trei tipare sistematice de încălcare a cadrului naţional de integritate, prezente la nivelul administraţiei publice locale şi al sistemului de sănătate:

desfăşurarea de către primari şi viceprimari a unor activităţi incompatibile cu statutul lor;

încheierea, de către consilieri locali, prin firme deţinute de aceştia sau de soţ/soţie, a unor contracte cu UAT-urile în cadrul cărora au fost aleşi;

numirea, cu nerespectarea reglementărilor legale în vigoare, a unor persoane cu apartenenţă politică în consiliile de administraţie ale spitalelor.

Rezultatele sunt concrete: au fost deschise 106 autosesizări, din care 69 au fost finalizate (50 cu soluţie - stare de incompatibilitate constatată; 19 clasări; 37 aflate în lucru), arată ANI.

Primul comunicat privind soluţiile aferente acestor autosesizări a fost publicat încă din iunie 2025 şi a vizat trei aleşi locali care au încheiat, în cadrul UAT-urilor în care îşi desfăşurau mandatul, contracte în valoare de aproximativ un milion de lei - o sumă care arată amploarea riscurilor de integritate pe care sistemul le poate identifica.

ANI susţine că s-a confruntat cu atacuri politice şi atrage atenţia că sistemul big-data nu face diferenţa între culorile politice ale persoanelor cercetate.

„Un fapt esenţial, care răspunde direct atacurilor publice îndreptate recent împotriva Agenţiei: aproximativ 5% dintre persoanele vizate de aceste autosesizări sunt membre ale partidului care critică în prezent activitatea Agenţiei. Cifra vorbeşte de la sine - sistemul big-data nu face diferenţa dintre culorile politice, ci aplică aceleaşi criterii tuturor, exact aşa cum este menit să funcţioneze. Evaluările Agenţiei sunt actualizate permanent în raport cu jurisprudenţa şi cu practica instanţelor de judecată, inclusiv cu deciziile definitive ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ceea ce garantează rigoare şi predictibilitate juridică. Aceste rezultate confirmă direcţia ANI 2.0: o Agenţie care pune prevenţia înaintea reacţiei, care identifică riscurile de integritate înainte ca ele să se transforme în fapte consumate şi care acţionează printr-un management bazat exclusiv pe date - fără subiectivism, fără partizanat, fără excepţii", mai spune ANI.

Editor : M.B.