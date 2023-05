Antal Arpad: UDMR nu vrea să părăsească Coaliţia, dar nu înţelege de ce nu poate continua la Ministerul Dezvoltării

UDMR nu vrea să părăsească coaliţia de guvernare, fiind chiar de acord cu comasarea Ministerului Sportului cu un alt minister, dar nu înţelege de ce nu poate continua să deţină Ministerul Dezvoltării, mai ales că nu este parte a acordului politic privind rotativa, semnat de PSD şi PNL, a declarat pentru Agerpres primarul municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad András.

"UDMR nu doreşte să părăsească Coaliţia. Noi considerăm că miniştrii noştri sunt eficienţi. Nimeni nu le reproşează absolut nimic. Noi am solicitat respectarea acordului politic privind rotativa, acord politic din care noi nu facem parte, nu am fost parte la semnarea acestui acord politic privind rotativa. Am înţeles şi am şi susţinut reducerea numărului de ministere şi am fost de acord cu integrarea Ministerului Sportului într-un alt minister şi tocmai de aceea am fost foarte surprinşi de solicitarea PNL privind cedarea Ministerului Dezvoltării către PNL. În mandatul nostru MDLPA a devenit un minister funcţional, cu multiple programe de investiţii din fonduri naţionale şi europene şi la întrebarea de ce nu putem continua la acest minister, nu am primit niciun răspuns", a explicat reprezentantul UDMR.

Antal Arpad a precizat că UDMR a solicitat, în cadrul negocierilor din Coaliţie, respectarea acordului politic privind rotativa.

"Noi nu suntem parte a acelui acord şi ni s-a spus 'trebuie reduse ministerele'. Am spus: 'Am înţeles, susţinem şi acest lucru, să se reducă numărul de ministere, inclusiv un minister de la UDMR, Ministerul Sportului, să fie integrat într-un alt minister'. Şi această solicitare a venit în timp ce purtătorul de cuvânt al PNL declara că PNL nu doreşte să ia de la UDMR Ministerul Dezvoltării, ceea ce este cu atât mai ciudat. Nu ştiu ce se va întâmpla, vom vedea", a adăugat Antal Arpad.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a părăsit negocierile cu președinții PSD și PNL

Liderul UDMR Kelemen Hunor a părăsit negocierile cu președinții PSD și PNL pentru formarea Guvernului Ciolacu, iar formațiunea condusă de acesta ar putea ieși de la guvernare. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că PNL a cerut UDMR să renunțe la ministerul Dezvoltării pentru Nicolae Ciucă, în condițiile în care PSD insistă să păstreze Ministerul Transporturilor.

„Fără Dezvoltare nu putem continua”, le-ar fi transmis liderul UDMR partenerilor de Coaliție. UDMR consideră că ministrul Cseke Attila este unul dintre cei mai competenți miniștri din guvern și nu are ce să i se reproșeze. Însă, potrivit informațiilor Digi24.ro, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu i-au spus lui Kelemen Hunor că „așa e în politică”.

În aceste zile, liderii Coaliției poartă negocieri pentru formarea Guvernului Ciolacu.

