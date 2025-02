Candidatul coaliției la prezidențiale Crin Antonescu a declarat că „Alianța România Înainte” prin care PSD-PNL-UDMR și minoritățile îl susțin la alegeri este pentru cetățenii care își doresc o Românie occidentală. La rândul său, Marcel Ciolacu a declarat că „România înainte, Crin Antonescu, preşedinte” este rima care va fi folosită în campania electorală și astfel speră să fie lămurite speculațiile potrivit cărora nu ar exista acord în coaliție și că se va ajunge la susținerea unui alt candidat la scrutinul din luna mai. „Antonescu, un candidat echilibrat, înţelept, cu mintea orientată către viitor”, a spus liderul PNL Cătălin Predoiu. Kelemen Hunor a precizat că Antonescu „nu este un om care dorește puterea” și cel mai bine este ca lumea să dea puterea acelui om care nu se leagă de putere.

„În calitate de candidat al acestei coaliţii, voi lupta pentru a obţine voturile românilor, cu speranţa că voi putea fi un preşedinte puternic, dar în acelaşi timp un preşedinte care să încerce să unească cea mai mare parte a românilor, care să încerce să dea un profil, o direcţie şi o forţă nouă acestei naţiuni, un preşedinte care să nu treacă cu vederea greşeli, neajunsuri, întârzieri, dar care să nu fie un vânător de ţapi spăşitori, preşedinte care să-şi asume împreună cu toate celelalte instituţii, cu toate celelalte forţe politice răspunderea pentru evoluţia României de acum înainte”, a afirmat Crin Antonescu, în prima conferință de presă susținută luni împreună cu liderii PSD, PNL, UDMR și minorităților.

„Ştim cu toţi că nu va fi uşor”, a continuat candidatul coaliției la prezidențiale.

„Ştiu foarte bine că nu va fi un mandat uşor. Sunt în faţa dumneavoastră şi în faţa românilor, împreună cu aceste forţe politice, pentru a angaja responsabilitatea în ceea ce priveşte apărarea valorilor pe care România trebuie să le păstreze şi în acelaşi timp pentru a angaja schimbările pe care noi toţi trebuie să le facem pentru a merge cu adevărat înainte”, a explicat el.

Antonescu a adăugat urmează să fie demarată procedura strângerii de semnături, potrivit procedurilor legale în vigoare și a mai precizat că a fost făcut site-ul crianantonescu.ro.

Ciolacu: Văd cu îngrijorare în ultima perioadă cum suntem puşi să alegem între SUA şi UE, un trend periculos

Marcel Ciolacu a declarat că vede cu îngrijorare în ultima perioadă cum suntem puşi să alegem între SUA şi UE, este un trend periculos, iar Crin Antonescu are capacitatea de a reprezenta România la nivel extern, de a negocia şi de a întreţine bunele relaţii pe care țara noastră le are acum cu Statele Unite, cât şi cu UE.

„În acest moment, din punctul meu de vedere, cu toate că la mine era mai clar de mai mult timp, candidatul coaliţiei de guvernare este Crin Antonescu. «România înainte, Crin Antonescu preşedinte». Cred că aceasta e rima care va fi folosită în campania electorală. S-au lămurit odată pentru totdeauna toate speculaţiile care spuneau că nu este înţeleasă coaliția şi se va ajunge la schimbarea unui candidat. Candidatul alianţei electorale PSD, PNL, UDMR şi minorităţile naţionale are capacitatea de a reprezenta România la nivel extern şi are capacitatea de a negocia şi de a întreţine bunele relaţii pe care România le are în acest moment atât cu SUA cât şi cu UE. Repet, este un trend periculos. De vreo săptămână se iau anumite declaraţii a unor lideri mondiali. Sunt scoase din context aceste declaraţii şi cumva, voit sau nevoit, împinşi sau neîmpinşi, intrăm în această pantă periculoasă”, a explicat Ciolacu.

Predoiu, despre Antonescu: Un candidat echilibrat, înţelept, cu mintea orientată către viitor

Liderul interimar al PNL Cătălin Predoiu a precizat că Antonescu este „un candidat echilibrat, înţelept, cu mintea orientată către viitor”.

„Crin Antonescu este un candidat echilibrat, înţelept, cu mintea orientată către viitor. Este un om cultivat, un om de calitate, empatic, care poate reprezenta nu numai o soluţie pentru români, ci cea mai bună soluţie, în această conjunctură politică extrem de complicată şi în plan intern şi în plan internaţional. Domnul Antonescu a avut întotdeauna opţiuni politice clare şi ferme, este un fost vechi membru al PNL, încă după căderea comunismului, a militat pentru aceste valori pe care PNL le-a promovat în viaţa politică românească: libertate, libertate de exprimare, libertate economică, democraţie, orientarea ţării către Occident, căutarea securităţii ţării prin alianţe şi aşa mai departe”, a mai arătat Predoiu.

Kelemen Hunor: Crin Antonescu nu este un om care doreşte puterea

Candidatul Alianţei „România Înainte” Crin Antonescu nu este un om care doreşte puterea şi este cel mai bun lucru, să dai puterea acelui om care nu se leagă de putere, consideră președintele UDMR Kelemen Hunor.

„Nu este un om care doreşte puterea. Şi este cel mai bun lucru, să dai puterea acelui om care nu se leagă de putere. Este un om care respectă valorile şi principiile enunţate mai înainte, demnitatea umană, libertatea şi principiile democratice. Este un om care are experienţa necesară, ştie să stă în picioare şi ştie să spună nu, şi să spună da, când e cazul. Şi este un om care respectă comunităţile entice”, a explicat liderul UDMR.

El a mai spus că Antonescu este acel candidat care va însemna pentru România predictibilitate, respectarea demnităţii umane, a libertăţii şi a valorilor democratice.

„Este acel om care va duce România în direcţia dorită de noi, în direcţia Occidentului. Eu nu spun Uniunea Europeană, fiindcă suntem în Uniunea Europeană şi suntem în Europa. Nu spun în lumea euroatlantică, fiindcă suntem acolo. Dar trebuie să ne menţinem pe acest traseu şi domnul Crin Antonescu, prin experienţa sa, prin tot ce a reprezentat în anii care sunt în spatele nostru, este o garanţie că va fi preşedintele României un preşedinte bun, un preşedinte implicat, un preşedinte activ şi un preşedinte care va ţine cont de dorinţa oamenilor”, a mai spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că aceste PSD, PNL, UDMR și grupul minorităţilor etnice, reprezintă majoritatea societăţii din România, dacă luăm în calcul rezultatul alegerilor europarlamentare, locale și legislative din 2024.

„Nu trebuie să avem emoţii. Am semnat acea alianţă electorală, vom respecta cuvântul dat şi vom mobiliza societatea pentru a susţine candidatul comun al alianţei, pe domnul Crin Antonescu. Şi sunt convins că vom învinge, fiindcă în România sunt convins că majoritatea oamenilor nu doresc aventurieri în fruntea statului, nu doresc în fruntea statului oameni care vor să ne întoarcă în anii 30 ai secolului trecut şi nu doresc oameni care nu respectă nici demnitatea umană, nici libertatea, nici valorile democratice”, a conchis Kelemen Hunor.

Editor : Ana Petrescu