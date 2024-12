Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat, vineri, la Digi24, după decizia CCR de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale, că este „întru totul corect ca lucrurile să se reia de la zero pentru a avea un proces corect sau despre care cei mai mulți dintre români să fie convinși că este corect”. Antonescu susține că nu înțelege reacția Elenei Lasconi la nivel politic și că este o șansă pentru PNL și PSD și eventual alte partide să-și regândească strategia și să-și desemneze cei mai buni candidați. El de asemenea nu vede o „mare problemă” ca Klaus Iohannis „să mai stea 3 luni” în funcție sau ca noul șef al Senatului să preia interimar atribuțiile sale.

„Nu pot să spun că mă așteptam. După ce documentele CSAT au fost desecretizate, m-aș fi așteptat mai curând în cursul zilei de ieri, când s-a reunit Curtea, la o decizie de felul acesta. Am văzut că n-au luat-o. Ieri mă gândeam că lucrurile vor rămâne așa. Am văzut că au luat-o astăzi și am notat.

Eu știu încă din anul 2012 că deciziile Curții Constituționale pot fi eventual comentate, dar în niciun caz ignorate. Ele trebuie respectate. N-am să comentez nici acum.

Ce aș putea spune este că decizia de astăzi este preferabilă unei decizii eventual de invalidare a rezultatului din turul doi, indiferent care ar fi fost acesta, categoric e preferabilă o asemenea decizie. Cred că a avut Curtea la dispoziție elemente și deja, din ce am văzut cu toții, cred că continuarea acestor alegeri ar fi fost discutabilă.

Dacă decizia a fost aceasta, mi se pare întru totul corect ca lucrurile să se reia de la zero pentru a avea un proces corect sau despre care cei mai mulți dintre români să fie convinși că este corect”, a afirmat Crin Antonescu.

El spune că nu poatea înțelege reacția Elenei Lasconi la nivel politic.

„Reacția doamnei Lasconi pot să o înțeleg la nivel personal, nu pot s-o înțeleg la nivel politic. Nu înțeleg ce ar fi dorit doamna Lasconi? Să fie proclamată președinte direct din hotărârea Curții?

Cred că, până la urmă, așa cum de altfel s-a și dovedit în ultimele zile, interesele strict personale sau ale partidelor trebuie depășite. Miza enormă a acestor alegeri era direcția geopolitică a României”, mai spune fostul lider PNL.

Antonescu susține că este o șansă pentru PNL și PSD să-și regândească strategia și să-și desemneze cei mai buni candidați.

„Cred că este o șansă pentru aceste două partide și, desigur, și pentru celelalte, să își gândească, să-și regândească, având în vedere și experiența de la aceste alegeri prezidențiale neconsumate până la capăt, și să-și desemneze cei mai buni candidați. Sper, în orice caz, că atunci când vor fi alegerile prezidențiale vom fi puși în fața unor posibilități de alegere mai bună decât am fi fost de data asta.

În ce privește Guvernul, majoritatea parlamentară deja s-a anunțat. (...) să se investească un guvern, chestiune care cred eu că va decurge în mod normal.

Curtea Constituțională ne vor lămuri și ne vor arăta, cum se spune în drept, calea de urmat. Mi se pare mai puțin important. E vorba doar de o perioadă scurtă, relativ scurtă, două-trei luni de zile până vor avea loc alegerile prezidențiale”, precizează Antonescu.

Fostul președinte PNL spune că nu vede o „mare problemă” ca Klaus Iohannis „să mai stea 3 luni” în funcție sau ca șeful Senatului să preia interimar atribuțiile sale.

„Și dacă va rămâne până în martie, nu văd care este marea problemă. Unde a stat 10 ani, poate să mai stea trei luni. Sau dacă nu, există și varianta în care noul președinte al Senatului să exercite atribuțiile interimare până la aceste alegeri. Evident însă că președintele României va fi cel ales atunci când vor fi programate alegerile”, concluzionează Crin Antonescu.

Curtea Constituțională a decis vineri, în unanimitate, anularea alegerilor prezidențiale, urmând ca procesul electoral să se reia în integralitate, potrivit unui comunicat al CCR. Guvernul va stabili o nouă dată pentru prezidențiale. Decizia CCR a fost luată în timp ce votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se confruntau candidatul independent Călin Georgescu și candidata USR Elena Lasconi, era în desfășurare în diaspora. Anunțul, fără precedent, a venit la două zile după desecretizarea documentelor CSAT, ceea ce a scos la iveală o operațiune pregătită în favoarea lui Călin Georgescu de către Rusia.

