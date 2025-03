Crin Antonescu, candidatul Coaliției la alegerile prezidențiale, a declarat, luni, la emisiunea „Studio Politic” de la Digi 24, că are o relație politică „corectă”, „impecabilă” cu Ilie Bolojan și dezminte informațiile că ar fi „rece”.

„Relația mea cu Ilie Bolojan este corectă. Am ezitat să spun «nu, nu e adevărat, nu e rece», pentru că Ilie Bolojan nu are relații fierbinți cu niciunul dintre oamenii cu care face politică. Suntem oameni cu temperamentele și firea noastră fiecare. În general, relațiile din politică și în interiorul aceluiași partid nu sunt relații de dragoste.

Cu Ilie Bolojan am o relație de peste 30 de ani care este impecabilă, în sensul că n-am avut foarte mult de-a face, n-am stat, așa cum s-a întâmplat cu alții, ani întregi, zi de zi, la sediul partidului, dar de câte ori am avut de-a face, am fost perfect corecți unul cu celălalt, iar din punctul ăsta de vedere relația cu Bolojan, ca și cea cu Ciolacu, este impecabilă. Relația cu Bolojan e ceva mai bogată, că am fost colegi de partid. Însă rece nu e în niciun caz”, a afirmat Crin Antonescu.

El spune că, deocamdată, nu s-a consultat cu președintele interimar al României înainte de alegeri.

„Cred că domnul Bolojan, în calitate de președinte interimar, are copleșitor de multe probleme. Așa e situația, nu e dânsul de vină. Eu am campania mea, dânsul nu e consultant de campanie. Acceptase să fie șeful campaniei mele, n-am avut acest noroc. Era bine, e un om foarte ordonat și un bun conducător, un bun administrator. Face acest serviciu bine. N-am ce să-l sfătuiesc”, susține Antonescu.

Editor : Alexandru Costea