Crin Antonescu a declarat, la emisiunea „Studio politic” difuzată de Digi24, că „în niciun caz nu reduc drepturile nimănui”, chestionat dacă ar limita drepturile comunității LGBT cu un referendum sau cu o modificare a Constituției care să reducă familia la bărbat și femeie. Candidatul coaliției a adăugat că a votat „da” la referendumul pentru familie din 2018, la fel ca Nicușor Dan.

„În niciun caz nu reduc drepturile nimănui. Drepturile existente nu le reduc printr-un referendum, referendum. De aceea este destul de periculos. Sau e o armă cu două tăișuri, pentru că referendumul conturează, exprimă voința populară într-o privință. Dar el, să nu uităm, a fost și instrumentul unor dictatori sau unor oameni care au limitat dreptul. Nu limitez drepturile”, a afirmat Crin Antonescu, întrebat dacă ar limita drepturile comunității LGBT cu un referendum sau cu o modificare a Constituției care să reducă familia la bărbat și femeie.

El a adăugat că, în opinia sa, familia tradițională e formată între un bărbat și o femeie.

„Cred, repet, că familia tradițională e formată între un bărbat și o femeie. Am spus-o. Am participat la referendum atunci când s-a organizat și am votat pentru. Am votat ca Nicușor Dan, dar nu stă în agenda mea nicicum, dacă aș deveni președinte, un astfel de referendum. Sunt alte probleme mult mai urgente.

La începutul lunii octombrie a anului 2018 a fost organizat un referendum care să modice Constituția. Adică înlocuirea formulării „uniunea liber consimţită între soţi” cu „uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie”. Referendumul a fost invalidat de Curtea Constituțională deoarece nu a fost atins pragul legal de prezenţă și anume 30% din populaţia cu drept de vot.

Antonescu, la Congresul PSD: Nu îmi doresc o țară în care să avem într-o săptămână parada heterosexualilor și în alta parada homosexualilor

Pe 2 februarie, la congresul extraordinar al PSD în care a fost validat candidat la prezidențiale, Crin Antonescu declara că nu își dorește „o țară în care să avem într-o săptămână parada heterosexualilor și într-o săptămână parada homosexualilor, fiecare în intimitatea lui, fără nicio paradă”.

„Cred, asemenea prim-ministru și asemenea noului președinte al Statelor Unite, că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Cred, în același timp, că trebuie să garantăm libertatea oricărei opțiuni posibile în natură, inclusiv de natură sexuală. Dar cred că în ceea ce privește familia, sub toate formele ei, în ceea ce privește educația și în ceea ce privește manifestările publice este foarte bine ca acest lucru să rămână opțiunea noastră intimă. Și vă spun sincer că nu îmi doresc o țară în care să avem într-o săptămână parada heterosexualilor și într-o săptămână parada homosexualilor, fiecare în intimitatea lui, fără nicio paradă”,a afirmat Crin Antonescu, la Palatul Parlamentului, la Congresul extraordinar al PSD, potrivit Agerpres.

„Doi, suntem o țară creștină”, a continuat candidatul coaliției la alegeri.

„Asta nu este un enunț exclusiv, este un enunț identitar și istoric, dar suntem o țară în care oameni aparținând altor confesiuni, altor religii, precum și ateii, au drepturi absolut egale să se exprime, să își practice credințele sau convingerile în aceeași măsură. Dar legile, cutuma, practicile trebuie să apere și să garanteze respectul acelor forme care sunt definitorii pentru identitatea națională, pentru tradiția națională și pentru tot ceea ce în ochii celor mai mulți dintre români sunt lucruri mai presus de viața noastră curentă, pe care nu le putem niciodată călca în picioare sau insulta”, a completat Antonescu.

Editor : Ana Petrescu