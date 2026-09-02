Antonio Costa vine la București. Președintele Consiliului European va fi primit joi, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan

Preşedintele Consiliului European, António Costa, vine în România, joi, el urmând să fie primit la Palatul Cotroceni, de către preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Consiliului European, António Costa, va fi primit la Palatul Cotroceni, la ora 9.30, de către preşedintele Nicuşor Dan. Cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête şi convorbiri oficiale şi vor susţine declaraţii de presă comune, în jurul orei 11.00.

Preşedintele Consiliului European a mai fost în România în septembrie anul trecut, fiind primit de preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma că au avut discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova.

Preşedintele Consiliului European declara, atunci, în cadrul declaraţiilor comune cu Nicuşor Dan, că toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene.

Editor : B.E.