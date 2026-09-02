Live TV

Antonio Costa vine la București. Președintele Consiliului European va fi primit joi, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan

Data publicării:
costa si dan
Antonio Costa și Nicușor Dan. Foto: Captură presidency.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Consiliului European, António Costa, vine în România, joi, el urmând să fie primit la Palatul Cotroceni, de către preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Consiliului European, António Costa, va fi primit la Palatul Cotroceni, la ora 9.30, de către preşedintele Nicuşor Dan. Cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête şi convorbiri oficiale şi vor susţine declaraţii de presă comune, în jurul orei 11.00.

Preşedintele Consiliului European a mai fost în România în septembrie anul trecut, fiind primit de preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma că au avut discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova.

Preşedintele Consiliului European declara, atunci, în cadrul declaraţiilor comune cu Nicuşor Dan, că toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Vladimir Putin
2
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Angela Merkel
3
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan kiev 1
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru noul președinte al Estoniei: „Aștept cu interes să colaborăm îndeaproape”
Senat 2
Senatul a eliminat scutirea de accize pentru alcoolul produs în gospodării după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii
george simion nicusor dan
Cum comentează George Simion discursul lui Nicușor Dan despre „naționalismul sănătos”: „Îl văd ca pe un încurcă lume”
Senat 0
Proiectul care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete ar putea ajunge în plenul Senatului după 15 septembrie
Nicușor Dan
Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
Recomandările redacţiei
drapelul uniunii europene
România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după...
Vladimir Putin.
Mașini cu mitraliere antiaeriene și scară închisă. Frica lui Putin...
Sediul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din București.
Cetățenii, firmele și primăriile pot produce energie împreună...
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate...
Ultimele știri
Opțiunile Iranului privind riposta odată cu reluarea războiului deschis cu SUA
Proiectul parcării de sub Parcul Central din Brașov stârnește controverse. Inițiativa e menită să elibereze centrul orașului de mașini
Xi Jinping cere statelor din Orientul Mijlociu să se opună „interferențelor externe”: „Să fim stăpânii propriilor noastre afaceri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica...
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update Exclusiv
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Lorenzo Biliboc, la un pas de transfer în Polonia! Suma importantă pe care o are pe masă Neluţu Varga...
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Joburile din România în care se câștigă cel mai bine. IT-ul nu mai este singura destinație pentru salarii mari
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ucraina a rupt tăcerea, după ”victoria” obținută de Rusia! Atac furibund: ”O dezamăgire uriașă pentru toată...
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Sandra Bullock și-a băgat copiii în noul film. Louis și Laila au apariții-surpriză în „Practical Magic 2”...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...