Anunțul lui Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei: de când va împărți Consiliul General banii către primăriile de sector

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că bugetul pe 2026 va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei, el menţionând că, anul acesta, o astfel de prevedere este greu de pus în practică.

„Acest buget va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei. Anul acesta, o astfel de prevedere, este greu de pus în practică, pentru că suntem deja după două luni, practic şi jumătate şi gândiţi-vă că deja repartiţia acestor impozite s-a făcut după regulile vechi, deci e foarte greu ca la mijlocul anului, de exemplu, să se schimbe regula în timpul jocului”, a declarat premierul Bolojan, la B1TV, despre bugetul Capitalei, scrie News.ro.

El a precizat că de anul viitor ar trebui să intre această formulă care rezolvă două lucruri, în primul rând voinţa bucureşterilor, şi, doi, permite un timp de aşezare în aşa fel încât să se stabilească nişte reguli cât se poate declare vis-a-vis de modul în care aceste fonduri se repartizează cât mai echitabil posibil.

Şeful Executivului a mai arătat că, în Bucureşti, sistemul de transport din Bucureşti are datorii imense către bugetul de stat, la fel este partea de termoficare, care, dacă nu primeşte subvenţii foarte mari de la Primăria Generală, nu poate plăti nici taxele către buget, nu poate plăti nici încălzirea livrată de termocentralele Elcenului, şi ajungem în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni din Bucureşti să nu beneficieze nişte servicii de bază.

„Trebuie să evităm să ajungem la astfel de situaţii, dar pentru asta trebuie stabilite reguli clare, trebuie colaborat mult mai bine între primăriile de sector, Primăria Generală, între consilierii generali din Capitală, în aşa fel încât să facem o administraţie performantă şi în Bucureşti”, a ţinut să precizeze premierul.

