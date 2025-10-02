Live TV

Video Anunțul lui Nicușor Dan despre colaborarea României cu Ucraina pe sistemul de apărare anti-drone: Discuțiile vor continua la Bruxelles

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în cadrul reuniunii Consiliului European din 23-24 octombrie, de la Bruxelles, se va discuta despre acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv cea a dronelor. Șeful statului a precizat că Ucraina, în mod evident, fiind în război, are o capacitate tehnologică, iar România, ca mai toate ţările europene, și-ar dori o colaborare cu aceasta, pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să poată să acceadă la tehnologia de care dispune armata ucraineană.

Cu privire la finanţare, finanţare pentru apărare, finanţare pentru Ucraina, finanţare pentru această nouă ameninţare, dronele, e o discuţie care a început azi, în Consiliu, şi care urmează să continue la Consiliul următor de la Bruxelles, din 23-24 octombrie. Deci este o discuţie care a început. Nu pot să vă spun în momentul acesta sume sau altceva, pentru că discuţia nu s-a terminat”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre sistemul de apărare anti-drone.

El a menţionat că în ceea ce priveşte acest sistem de drone pe Flancul estic şi în general cum se apără Europa, de drone, este o discuţie pe partea tehnică, operaţională, care se poartă între miniştrii apărării, care se întâlnesc mult mai des decât se întâlneşte Consiliul European, la nivel de lideri şi treaba Consiliului European este să discute de bani şi de calendarul de realizare a măsurilor care se propun de acel plan de acţiune, care va cuprinde şi discuţia despre drone.

Azi a fost o discuţie preliminară despre ceea ce veţi vedea la finalul reuniunii din 23-24 octombrie, acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv drone”, a arătat Nicuşor Dan.

Despre o iniţiativă comună a României şi Ucrainei pentru construcţia de drone, cu fonduri europene, preşedintele Nicuşor Dan a spusceea ce am învăţat toţi de la acest război din Ucraina este că tehnologia şi în special tehnologia pe drone avansează foarte rapid şi nu mai este vorba de a avea bani pentru a cumpăra o tehnologie care există, ci de a ţine pasul cu evoluţia tehnologică, pentru o tehnologie care nu exista în 2022, când a început războiul”. 

Există o expertiză, care nu este uniformă între ţările europene şi ţările membre NATO, pe drone şi mai ales pe a te apăra de drone. Între ţările europene, Ucraina în mod evident, pentru că este într-un război, are o capacitate tehnologică în momentul acesta şi România, ca mai toate ţările europene, vrea să intre într-o colaborare cu Ucraina pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să acceadă la această tehnologie”, a precizat şeful statului, adăugând că stadiul este cel de discuţii, în acest moment. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
lacul de acumulare vidraru
2
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
3
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan, la Copenhaga: Am discutat despre ingerința Rusiei în...
corveta usoara clasa hisar
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi...
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei...
Ultimele știri
Sebastian Burduja, despre investițiile strategice în energie: În CSAT este portița prin care pot fi accelerate
REZULTATE LOTO - Joi, 2 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Alexandru Rogobete: E posibilă o comasare până la sfârșitul anului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20361
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea alegerilor: „Liderii europeni mi l-au cerut să-l citească în avion”
trafic de droguri, cocaina
România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări”
drona atac
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia”
nicusor dan 1
Nicuşor Dan explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile. „O să vorbesc despre încercările grupării Potra de destabilizare”
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Europa își face scut contra amenințărilor aeriene. Cum va funcționa „zidul anti-drone” luat în discuție la summitul din Copenhaga
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a...
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...