Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în cadrul reuniunii Consiliului European din 23-24 octombrie, de la Bruxelles, se va discuta despre acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv cea a dronelor. Șeful statului a precizat că Ucraina, în mod evident, fiind în război, are o capacitate tehnologică, iar România, ca mai toate ţările europene, și-ar dori o colaborare cu aceasta, pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să poată să acceadă la tehnologia de care dispune armata ucraineană.

„Cu privire la finanţare, finanţare pentru apărare, finanţare pentru Ucraina, finanţare pentru această nouă ameninţare, dronele, e o discuţie care a început azi, în Consiliu, şi care urmează să continue la Consiliul următor de la Bruxelles, din 23-24 octombrie. Deci este o discuţie care a început. Nu pot să vă spun în momentul acesta sume sau altceva, pentru că discuţia nu s-a terminat”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre sistemul de apărare anti-drone.

El a menţionat că în ceea ce priveşte acest sistem de drone pe Flancul estic şi în general cum se apără Europa, de drone, este o discuţie pe partea tehnică, operaţională, care se poartă între miniştrii apărării, care se întâlnesc mult mai des decât se întâlneşte Consiliul European, la nivel de lideri şi treaba Consiliului European este să discute de bani şi de calendarul de realizare a măsurilor care se propun de acel plan de acţiune, care va cuprinde şi discuţia despre drone.

„Azi a fost o discuţie preliminară despre ceea ce veţi vedea la finalul reuniunii din 23-24 octombrie, acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv drone”, a arătat Nicuşor Dan.

Despre o iniţiativă comună a României şi Ucrainei pentru construcţia de drone, cu fonduri europene, preşedintele Nicuşor Dan a spus că „ceea ce am învăţat toţi de la acest război din Ucraina este că tehnologia şi în special tehnologia pe drone avansează foarte rapid şi nu mai este vorba de a avea bani pentru a cumpăra o tehnologie care există, ci de a ţine pasul cu evoluţia tehnologică, pentru o tehnologie care nu exista în 2022, când a început războiul”.

„Există o expertiză, care nu este uniformă între ţările europene şi ţările membre NATO, pe drone şi mai ales pe a te apăra de drone. Între ţările europene, Ucraina în mod evident, pentru că este într-un război, are o capacitate tehnologică în momentul acesta şi România, ca mai toate ţările europene, vrea să intre într-o colaborare cu Ucraina pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să acceadă la această tehnologie”, a precizat şeful statului, adăugând că stadiul este cel de discuţii, în acest moment.

Editor : C.A.