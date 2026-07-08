Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu va propune un premier despre care să ştie că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, el arătând că în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate, Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, nu au şanse să strângă această majoritate. El a mai spus că majoritatea parlamentară este la partide şi răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Șeful statului va avea luni o întâlnire cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și a cerut presei să facă presiuni asupra acestora pentru a spune public fiecare pe ce majoritate se bazează.

„Nu voi propune un premier de care să ştim că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Ankara.

Şeful statului a precizat că „în momentul în care l-a propus pe Eugen Tomac, avea nu garanţia, dar în urma discuţiilor pe care le avusese cu liderii partidelor, aşteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocraţii să treacă”.

„De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veştea, aveam la fel, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aşteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. (..) Nu mai sunt în situaţia în care să am o aşteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare”, a menţionat el.

Nicuşor Dan a ţinut să precizeze că „majoritatea parlamentară nu e la preşedinte”.

„Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament şi răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Şi sunt sigur că vă veţi duce la fiecare dintre ei să-i întrebaţi, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile, că le număraţi, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declaraţii politice, de majoritate. Şi sunt sigur că o să popularizaţi răspunsul lor” a mai spus Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a anunțat că cel mai probabil în cursul zilei de luni, se va întâlni din nou cu liderii partidelor din fosta coaliţie de guvernare, chiar dacă, „strict în momentul acesta”, nu simte că se degajează o soluţie.

Preşedintele a fost întrebat dacă s-au schimbat poziţiile partidelor, de la ultima discuţie pe care a avut-o la Palatul Cotroceni.

„Ce am spus a fost doar că eu fiind aici şi fiind o perioadă în care oamenii sunt în diverse locuri, n-am fost eu cel care am vorbit şi au vorbit colegii mei ca să stabilească o dată la care să fie toată lumea. Dincolo de asta, în toată această perioadă am avut discuţii cu toată lumea şi ei m-au informat de discuţiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluţie”, a spus şeful statului.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea. Să nu spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a mai spus el.

„Sunt sigur că acțiunea jurnalistului jurnalist va fi să-i aștepte pe liderii partidelor la ieșirea de la Cotroceni și să-i întrebe « care este propunerea dumneavoastră pentru majoritate?»”, a spus președintele, care a adăugat, răspunzând unei întrebări, că presiunea asupra liderilor aprtidelor parlamentare trebuie să vină din partea cetățenilor.

„Nu trebuie să fiu eu cel care în mod necesar trebuie să pună presiune. În momentul de față, fiecare lider de partid trebuie sa simtă presiunea oamenilor, care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ce privește viitotul familiilor lor. Mă întorc la rolul social al politicianului: el este ales de oameni să le negocieze interesele astfel încât oamenii să-și vadă de viașa de zi cu zi și să nu ajungă să-și dea în cap unii altora. Eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să se ajungă la un consens. Nu pot să estimez când se va ajunge la un consens și nu am nici instrumente. Președintele nu face dosare, șantaje ca să ghidoneze niște politicieni să spună Da când ei vor să spună Nu”, a explicat Dan.

Preşedintele a mai spus că a fost întrebat la summitul NATO despre instabilitatea politică din România, dar cu „curiozitate, nu cu îngrijorare”, pentru că toată lumea ştie că nu există pericolul ca România să-şi schimbe direcţia pro-occidentală. „Nu suntem un caz singular în Europa”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : B.E.