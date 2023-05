Anunțul lui Sebastian Burduja despre proiectul laserului de la Măgurele: „România revine în această comunitate ştiinţifică”

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a declarat, vineri, că România ar putea fi reprimită în luna iunie, cu statut de observator, în consorţiul ELI-ERIC, astfel încât proiectul laserului de la Măgurele să fie repus pe un drum „normal” şi „corect”, transmite Agerpres.

„Am reuşit două lucruri importante şi suntem pe cale să-l reuşim pe al treilea. Primul a fost un memorandum cu Slack, laboratorul de la Stanford University, care aparţine şi de Departamentul de energie şi care se va implica în realizarea sursei gamma. E a doua componentă a laserului de mare putere de la Măgurele. De asemenea, am reuşit să închidem litigiul istoric cu EuroGammaS, consorţiul de cercetare cu participare din Italia, Franţa, şi revin în proiectul laserului de la Măgurele şi vor implementa a treia componentă a laserului, un accelerator de electroni. Practic, România revine în această comunitate ştiinţifică a laserelor de mare putere, îndreptând lucrurile şi stingând un conflict persistent. Al treilea lucru pe care îl încercăm, la nivelul lunii iunie ne aşteptăm să fim reprimiţi în ELI-ERIC, unde România, vă amintiţi, era membru fondator, a fost exclusă şi, cel puţin la nivelul lunii iunie, ne dorim să revenim ca membrii observatori. Fondator, cu statut de observator în ELI-ERIC şi cu asta repunem, practic, proiectul laserului de la Măgurele pe un drum normal şi corect”, a precizat ministrul, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a menţionat că discuţiile sunt aproape de finalizare, după ce în cursul săptămânii a avut loc o discuţie tehnică la sediul MCID, la care au participat şi reprezentanţii ELI-ERIC.

„Cu siguranţă litigiul cu EuroGammaS ne-a pus probleme şi în faţa Comisiei Europene, cu privire la derularea acestui proiect, şi în faţa ELI-ERIC, pentru că e un consorţiu care asta vizează - o integrare a infrastructurii de cercetare de prestigiu la nivel european. Faptul că am reuşit să stingem acest litigiu ne pune într-o poziţie mai bună să reintrăm în ELI-ERIC, dar la acest moment nu se pune problema intrării ca membru full, cu drepturi depline, ci ca observator cu statut de fondator, aşa cum este corect. În ceea ce priveşte acceleratorul de electroni, el va folosi echipamentele deja livrate de EuroGammaS, ele sunt perfect compatibile în urma analizei tehnice pe care echipa de la IFIN-HH a făcut-o. Deci, cu ocazia asta, practic utilizăm ceea ce deja a fost livrat de acest consorţiu, pe a treia componentă, care e complementară, este integrată cu laserul de mare putere. Noi, anul trecut, în Guvern, am promovat un act normativ care exact asta viza: integrarea tuturor celor trei componente şi ele se vor realiza, iar până la finalul acestui an încă putem trage bani europeni pentru ELI-NP”, a explicat Sebastian Burduja.

Editor : Bianca Chirilă