Apartamente cu trei camere închiriate de stat cu 171 de lei, în centrul Capitalei. Ciucu anunță măsuri: „Să plătească un preț corect”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că va iniţia un proiect de majorare a chiriilor pentru cele peste patru mii de locuinţe gestionate de Administraţia Fondului Imobiliar (AFI), în condiţiile în care acestea nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani. Potrivit primarului, în prezent, prețul mediu pentru o locuinţă „convenabilă” de trei camere este de 171 lei.

„Treaba mea ca primar este să găsesc soluţii de finanţare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Şi da, trebuie să mă uit şi în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci. De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi preţul chiriilor pentru „locuinţele convenabile” pe care le administrează Administraţia Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!”, afirmă primarul Capitalei, Ciprian ciucu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul spune că, în prezent, o chirie pentru un apartament cu o cameră costă 115 lei, pentru circa 35 de metri pătraţi, iar după actualizare, va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) şi 560 de lei în zona C, în timp ce pentru un apartament cu două camere chiria este 147 lei, pentru 56 de metri pătraţi, iar după actualizare va costa 1.568 de lei în zona A (zona centrală) şi 896 de lei în zona C. În cazul unei locuinţe cu trei camere, chiria este 171 lei, pentru 70 de metri pătraţi, urmând ca după actualizare să ajungă la 1.960 de lei în zona A (zona centrală) şi 1.120 de lei în zona C.

„Să fie mai clar despre ce vorbim. Acum, pretul mediu pentru o locuinţă convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat. Nu ştiu cine ocupă aceste apartamente, nu ştiu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puţin chiriaşii să plătească un preţ corect pentru că aceste proprietăţi aparţin tuturor bucureştenilor”, afirmă primarul Capitalei.

Potrivit lui Ciucu, este vorba despre 4.050 de astfel de locuinţe.

Edilul spune că anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii aproximativ 50 de milioane de lei, iar în urma acestor actualizări, estimarea este că AFI va încasa circa 500 de milioane de lei.

„Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi! Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureştiului, chiar dacă ele nu sunt populare şi înseamnă voturi mai puţine. Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru oraşul nostru!”, încheie Ciprian Ciucu.

Editor : C.L.B.