Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul Transporturilor: Nu blocaţi România!

Sorin Grindeanu, după ședința Coaliției de guvernare, la Palatul Parlamentului, în Bucuresti, 19 martie 2026.  Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Fostul consilier personal al lui Sorin Grindeanu, în perioada în care acesta era ministru al Transporturilor, îi cere public liderului PSD să nu arunce România „în mlaștina conflictelor politice” și face apel la responsabilitate. „Românii nu mai vor lideri care știu doar să răstoarne guverne” a scris Cătălin Urtoi pe pagina sa de Facebook.

Fostul consilier al lui Grindeanu susține că „România nu mai are spaţiu pentru calcule mărunte, orgolii de apărat sau jocuri de putere purtate pe spatele unei societăţi deja obosite. Economia se zguduie, încrederea publică se subţiază, reformele cer continuitate, iar a bloca, a întârzia sau a sabota nu mai este tactică politică, ci iresponsabilitate”.

Acesta avertizează că o eventuală criză politică pune în pericol investițiile și banii europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru finalizarea proiectelor din PNRR este finalul lunii august 2026.

„PNRR-ul nu este o miză de partid și nu este decor pentru conferințe de presă și nici monedă de schimb pentru negocieri între lideri.
PNRR-ul este una dintre puținele șanse reale prin care România mai poate recupera anii pierduți, întârzieri tolerate și eșecuri administrate cu seninătate. Aici nu mai e vorba despre cine domină agenda, ci despre cine are luciditatea să nu arunce țara în mlaștina conflictelor politice”, a transmis Cătălin Urtoi pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Urtoi susține că dacă Sorin Grindeanu va alege soluția blocajului, istoria nu îl va reține ca pe pe un lider care „și-a salvat partidul”.

„Nu blocați România! Nu împingeți PSD în postura unui partid care, într-un moment critic, a ales instinctul de conservare în locul responsabilității! Nu transformați reforma într-o victimă colaterală a orgoliului politic! (...) În politică, există decizii care aduc voturi și există decizii care lasă urme în istorie. Rareori coincid.”

Cătălin Urtoi a fost consilier personal al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu din februarie 2022 până în martie 2023, iar în prezent activează în cadrul Asociaţiei „Hai că se poate” din Iaşi, care militează pentru construcţia de autostrăzi.

 

