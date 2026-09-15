Apelul lui George Simion după violențele din Piața Victoriei

Președintele AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru protestatarii care au venit în Piața Victoriei din București. Deputatul a cerut participanților la manifestație să protesteze „pașnic, calm și responsabil”, după ce în Piață au fost mai multe incidente între cei prezenți și jandarmi.

Lideurl AUR a scris pe Facebook: „Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism.

Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă.

România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei.

AUR este alături de fermieri și de toți românii care muncesc”.

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Editor : A.R.