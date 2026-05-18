„Apelul” lui Sorin Grindeanu către Ilie Bolojan: Pot negocia cu el, dar nu ca premier

Președintele PSD Sorin Grindeanu a făcut un apel la premierul interimar Ilie Bolojan „să iasă din campania prezidenţială”, acuzându-l că este interesat de viitoarele alegeri. El a adăugat, la Antena 1, că poate să negocieze cu Bolojan, „dar nu ca prim-ministru”.

„Aş face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidenţială. Avem alegeri peste 4 ani, nu peste o săptămână. Atunci când eşti impotent politic n-ai niciun plan, dar spui doar cât e de rău PSD-ul, e foarte simplu să-ţi faci campanie electorală înjurând PSD-ul, dar asta nu le face românilor viaţa mai uşoară. Ilie Bolojan e non-stop la putere din 2007”, a spus Grindeanu.

„Până în ultimul moment a dorit să candideze, dar asta-i de domeniul trecutului. N-a putut să candideze, neavând susţinere. Ceea ce îşi doreşte acum şi dânsul şi echipa din spatele dumniei sale, este candidatura la alegerile prezidenţiale. E evident pentru toată lumea. Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegerile prezidenţiale”, a susținut el.

Grindeanu spune gata să negocieze cu PNL pentru refacerea coaliției, dar nu cu Ilie Bolojan premier.

„Eu vă spun că PSD nu are orgolii. PSD a spus ce spune de luni de zile, că nu mai dorește o guvernare cu Ilie Bolojan prim-ministru, fiindcă și-a dovedit măsura capacității - și asta nu o spune PSD. S-a văzut ce înseamnă managementul lui Ilie Bolojan și vedem fiecare dintre noi.

Și PSD nu face majorități cu partide ne-europene, sau mi-e greu să spun, care nu sunt pro-occidentale. Și asta iarăși am spus de luni de zile. Orice altceva este la masa discuțiilor. PSD își dorește să se iasă rapid din această criză politică. PSD este dispus, așa cum spunea, nu mai știu, cred că spunea un lider PNL, stăm și negociem până când găsim o soluție. Da, suntem dispuși la treaba asta, în afară de ceea ce a spus Parlamentul. Cu Ilie Bolojan pot să negociez, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru”, mai spus Grindeanu, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

