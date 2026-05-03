Apelul ministrului de Finanțe înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR: „România nu își permite pași înapoi”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, transmite, cu două zile înainte de votul moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR că „România are nevoie de stabilitate și de continuitate”. Ministrul liberal subliniază că „instabilitatea politică” duce la blocarea proiectelor de dezvoltare, întârzierea reformelor și pierderea încrederii investitorilor și că, în acest context, România „nu își permite pași înapoi”.

„Dincolo de dezbateri aprinse, România are nevoie în primul rând de stabilitate și continuitate în adoptarea deciziilor responsabile pentru dezvoltare, protejarea veniturilor oamenilor și menținerea echilibrelor macroeconomice”, a scris ministrul de Finanțe, pe Facebook.

În ceea ce privește rezultatul moțiunii PSD-AUR, Alexandru Nazare este de părere că instabilitatea politică va genera mai multe probleme pentru România, printre care se numără blocarea proiectelor de dezvoltare, întârzierea reformelor și pierderea încrederii investitorilor.

„Ne întoarcem de unde am plecat, în ciuda unui efort major resimțit de întreaga populație (...) Toate ne afectează prin rate mai mari la credite, prețuri mai ridicate și o presiune suplimentară pe bugetele familiilor și ale companiilor – pentru că orice creștere a costului de împrumut al statului se transmite în lanț în economie, de la bănci, la firme și, într-un final, la fiecare dintre noi”, a punctat ministrul de Finanțe.

Potrivit ministrului liberal, România „nu își permite pași înapoi” și face apel la parlamentari să aleagă „ceea ce este corect pentru țară, nu ceea ce este convenabil politic pe termen scurt”.

Nazare a listat și mai multe aspecte pe care le cataloghează drept rezultate ale Guvernului condus de Ilie Bolojan în cele 10 luni de mandat:

Stabilitatea economică, reducerea deficitului public, menținerea ratingului de țară, eliminarea riscului ca fondurile europene să fie suspendate, accelerarea investițiilor publice sau consolidarea credibilității României în relația cu partenerii externi, sunt câteva dintre aspectele subliniate de Nazare.

