Apelul PRO România către UDMR: „Aveţi curaj!” Ce avertisment le transmite

PRO România a adresat un apel către UDMR, solicitând parlamentarilor Uniunii să aibă curajul de a nu vota „bugetul mincinos al coaliţiei PSD-ALDE”. Formațiunea condusă de Victor Ponta avertizează că dacă bugetul va fi aprobat de Parlament în forma actuală, întreaga ţară, inclusiv comunitatea maghiară, o să ştie că a fost aprobat numai cu votul UDMR.

„Coaliţia PSD-ALDE a prezentat bugetul pentru anul 2019 cu o întârziere de trei luni, fiind puse sub semnul întrebării stabilitatea economiei şi capacitatea guvernului de a onora toate promisiunile făcute în ultimul an. Considerăm că bugetul pentru anul 2019 este unul nerealist, un buget care nu are nicio legătură cu investiţiile, dar un buget construit pentru a şantaja primarii în an electoral. Promisiunile PSD-ALDE făcute în disperarea de a schimba percepţia oamenilor despre o guvernare care se anunţă ratată nu au acoperire în buget. Banii promişi nu există, investiţiile promise nu vor fi realizate niciodată”, se arată în apelul adresat preşedintelui UDMR Kelemen Hunor şi liderilor de grup ai UDMT şi semnat de prim-vicepreşedintele Pro România Daniel Constantin, potrivit News.ro.

Pro România transmite UDMR că susţine în Parlament „o coaliţie guvernamentală care s-a îndepărtat fundamental de scopul iniţial pe care l-a anunţat în 2016” și că, la acest moment, coaliţia PSD-ALDE a pierdut majoritatea în Camera Deputaţilor din cauza parlamentarilor care au părăsit cele două partide.

„În acelaşi timp, vă cerem să vă delimitaţi în mod public de coaliţia PSD-ALDE şi de Guvernul pe care această coaliţie l-a impus. În cadrul Uniunii sunt oameni cu foarte multă experienţă, unii dintre ei fiind de aproape 30 de ani în prima linie a scenei politice. Ei pot confirma că nu a existat niciodată un guvern atât de slab pregătit şi miniştri care să nu aibă nici cea mai mică legătură cu domeniile pe care le conduc. Mitul specialiştilor PSD s-a dărâmat odată cu acapararea puterii totale de către actuala conducere”, arată Pro România.

Preşedintelui Uniunii, Kelemen Hunor, i se transmite că deşi minoritatea maghiară este importantă, judeţele în care acesta este majoritară şi în care administraţia publică locală provine din cadrul UDMR se regăsesc pe lista judeţelor sărace ale României.

„Din păcate, susţinerea de către UDMR a coaliţiei PSD-ALDE nu a adus bunăstare în rândul judeţelor administrate de primari şi preşedinţi de consilii judeţene aparţinând Uniunii pe care o conduceţi”, scrie Daniel Constantin.

„Este timpul, stimaţi colegi, să vă delimitaţi de PSD şi de ALDE, de Dragnea şi de Tăriceanu. Nici românii şi nici maghiarii din România nu o duc bine sub această guvernare mincinoasă. Aveţi curajul să solicitaţi un buget corect pentru dezvoltarea deopotrivă a zonelor cu cetăţeni de etnie maghiară şi a celorlalte zone. Altfel veţi fi bănuiţi chiar de votanţii dumneavoastră că aţi negociat alte avantaje obscure, pentru alte interese decât interesul cetăţeanului în schimbul susţinerii bugetului propus de coaliţie. Dacă acest buget este aprobat de Parlament în forma actuală, întreaga ţară o să ştie că a fost aprobat numai cu votul UDMR. Inclusiv comunitatea maghiară!”, avertizează Pro România, apelul încheindu-se cu formula „Aveţi curaj, domnule Kelemen Hunor! Aveţi curaj, stimaţi colegi din UDMR! Aveţi curajul să nu votaţi bugetul mincinos al coaliţiei PSD-ALDE!”.

