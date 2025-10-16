Robert Negoiță, primarul PSD al sectorului 3 al Bucureștiului, a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre alegerile pentru Capitală și candidații care ar putea face o diferență pentru locuitorii motorului economic al țării.

„Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?”, a fost întrebat Robert Negoiță la Digi24.

„Nu am văzut să intenționeze să candideze”, a răspuns primarul Sectorului 3 al Capitalei. „A făcut multe lucruri bune doamna Firea”, a completat oficialul.

„Ar fi mai bun decât... preferatul dumneavoastră?”, a fost întrebat Robert Negoiță, cu referire la Daniel Băluță.

Pus în situația de a alege între Gabriel Băluță și Gabriela Firea, ca fiind cea mai bună opțiune valabilă pentru primăria Bucureștiului, Robert Negoiță a declarat:

„M-am exprimat deja. Mereu plec cu probleme de la dumneavoastră din emisiune…[…] Daniel Băluță a făcut o treabă extraordinară. Gabriela Firea... eu cred foarte mult în capacitatea doamnei Firea în Parlamentul European, cred foarte mult. Este o persoană dinamică și foarte capabilă și foarte ambițioasă. Eu cred că va face o figură foarte bună în Parlamentul European.

