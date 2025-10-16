Live TV

Video „Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?” Robert Negoiță: „Cred că face o figură foarte bună în Parlamentul European”

Data actualizării: Data publicării:
firea si negoita
Gabriela Firea, fostul edil al Capitalei, alături de Robert Negoiță, actualul primar al Sectorului 3. Foto: Inquam Photos

Robert Negoiță, primarul PSD al sectorului 3 al Bucureștiului, a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre alegerile pentru Capitală și candidații care ar putea face o diferență pentru locuitorii motorului economic al țării.

Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?”, a fost întrebat Robert Negoiță la Digi24.

Nu am văzut să intenționeze să candideze”, a răspuns primarul Sectorului 3 al Capitalei. „A făcut multe lucruri bune doamna Firea”, a completat oficialul.

Ar fi mai bun decât... preferatul dumneavoastră?”, a fost întrebat Robert Negoiță, cu referire la Daniel Băluță.

Pus în situația de a alege între Gabriel Băluță și Gabriela Firea, ca fiind cea mai bună opțiune valabilă pentru primăria Bucureștiului, Robert Negoiță a declarat:

M-am exprimat deja. Mereu plec cu probleme de la dumneavoastră din emisiune…[…] Daniel Băluță a făcut o treabă extraordinară. Gabriela Firea... eu cred foarte mult în capacitatea doamnei Firea în Parlamentul European, cred foarte mult. Este o persoană dinamică și foarte capabilă și foarte ambițioasă. Eu cred că va face o figură foarte bună în Parlamentul European.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei-1536x866
1
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
2
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
ben hodges profimedia-0478130954
3
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
4
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
Digi Sport
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
robert negoita
Robert Negoiță: „Tehnic vorbind, alegerile la București nu mai pot fi...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Anunț surpriză al lui Donald Trump. În ce țară europeană urmează să...
Horațiu Potra
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Volodimir Zelenski a ajuns în SUA: „Moscova se grăbește să reia...
Ultimele știri
Cine sunt oficialii care vor pregăti întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Budapesta
Ministra finlandeză de Externe, amendată în Georgia pentru „blocarea drumului” după ce a intervenit în favoarea protestatarilor
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
FED NEGOITA REDACTIE ORA 20 161025 EMBD11_17145
Robert Negoiță susține că termoficarea Capitalei ar trebui să treacă la sectoare. „Ne-am ocupa mult mai bine”
fed crima sector 4 161025 r9_02278
Alertă în Capitală: o femeie a dispărut fără urmă. Polițiștii iau în calcul varianta unei crime
robert negoita la digi24
Primarul Sectorului 3 vine la Digi24, de la ora 21:00
Florești, județul Cluj.
Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe riscă să își piardă statutul din cauza lipsei de locuitori
Pelerinaj Sfântul Dimitrie cel Nou în 2025. Inquam Photos/ Octav Ganea
Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să facă sport
Adevărul
„Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi...
Playtech
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi...
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească?
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”