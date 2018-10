Ar putea fi evitată rezoluția referitoare la România? Răspunsurile lui Iohannis și Tajani

Preluarea preşedinţiei Consiliului European nu este o scuză pentru a face compromisuri în ceea ce priveşte statul de drept şi justiţia din România. Este concluzia şefului statului, care a precizat că va coopera cu Guvernul în ceea ce priveşte preluarea acestei preşedinţii din 2019, fără a se abate însă de la standardele sale privind statul de drept. Şeful Statului se află la Strasbourg, unde a participat la o dezbatere în Parlamentul European cu privire la viitorul Uniunii Europene. Totuși, preşedintele Klaus Iohannis consideră neobişnuit ca Parlamentul European să adopte o rezoluţie împotriva unui stat membru al Uniunii Europene cu doar o lună înainte ca acesta să preia preşedinţia Consiliului UE.

Săptămânile trecute, România a fost tema unei dezbateri în Parlamentul European. Dat fiind că va prelua președinția Consiliului UE, ar putea fi evitată o rezoluție a Parlamentului European? Sau credeți că e o rezoluție necesară? au fost întrebați Klaus Iohannis și Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, la conferința de presă comună susținută de cei doi după discursul președintelui României.

Antonio Tajani: „Întâlnirea de astăzi nu este despre situația din România. Am avut o dezbatere despre asta în sesiunea plenară care a trecut. În timpul dezbaterii de astăzi cu președintele român am vorbit despre viitorul Uniunii Europene. Înțeleg întrebarea dvs, dar astăzi dezbaterea nu este despre asta. Noi apărăm statul de drept peste tot, fie că e vorba de Polonia, România sau dacă e nevoie, în țara mea (Italia - n.r.). Peste tot facem asta. E treaba noastră să facem asta, să apărăm, în calitate de Parlament European. Parlamentul e pregătit să aibă o rezoluție. Vom decide conținutul acestei rezoluții”.

Klaus Iohannis: „Parlamentul European are, evident, dreptul să dezbată teme şi, dacă e necesar, să voteze rezoluţii. Pe de altă parte, prezenţa mea astăzi (marţi, n.r.) în PE nu are legătură cu dezbaterea aceea despre statul de drept în România. Deşi am făcut declaraţii despre statul de drept în România, îmi oferiți ocazia să spun ce cred încă o dată: România este o democraţie funcţională şi respectă statul de drept, dar este o democraţie vie şi există abordări pe care unii le consideră greșite. Avem o dezbatere pe acest subiect acasă și eu mi-am exprimat opinia foarte clar, dar am făcut asta acasă, în România. Nu vreau să intru acum mai adânc în dedesubturile dezbaterii politice din România, aici, în PE. Totuși, este extrem de neobişnuit ca Parlamentul European să dezbată şi să voteze o rezoluţie împotriva unui stat membru cu doar o lună înainte de a prelua preşedinţia Consiliului UE. Decizia aparţine Parlamentului European”.

Rezoluţia referitoare la România ar urma să fie dezbătută la începutul lunii noiembrie, la Strasbourg. Dezbaterea se încheie în mod normal cu un vot. Dezbaterea din PE a apărut după discuţiile legate de efectele pe care le au modificările legislative în domeniul justiţiei, dar şi despre mitingul antiguvernamental din 10 august.

Întrebat cum va respecta rugămintea preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a ajunge, împreună cu Guvernul, la un consens în ceea ce priveşte statul de drept şi independenţa justiţiei până la preluarea preşedinţiei Consiliului UE, şeful statului s-a declarat pregătit să colaboreze cu Executivul şi, în ciuda faptului că vor mai exista dezbateri aprinse pe marginea acestor teme în România, mandatul pe care îl va deţine ţara noastră va fi unul de succes.

„Statul de drept trebuie să rămână stat de drept, justiţia trebuie să rămână independentă, iar democraţia – neafectată. Asta este opinia mea. Pe de altă parte, este evident că toată România înţelege importanţa pe care o are preluarea preşedinţiei Consiliului UE. Sunt pregătit să lucrăm împreună, şi Guvernul este pregătit, pentru o preşedinţie de succes. Dar asta nu înseamnă că îmi voi coborî standardele în ceea ce priveşte statul de drept şi independenţa justiţiei. Vom avea dezbateri aprinse pe aceste subiecte în România, dar preşedinţia Consiliului UE va fi una de succes şi vom colabora”, a spus Iohannis.

