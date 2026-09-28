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„Are ceva aer de complot”. Siegfried Mureșan cere explicații politicienilor care s-au întâlnit cu ambasadoarea SUA în Grecia

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Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a cerut explicații politicienilor care au participat la întâlniri cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Kimberly Guilfoyle ar fi sugerat că SUA au fost implicate în căderea guvernului Bolojan. „Are ceva aer de complot”, a spus el la DigiFM.

„Nu știu dacă au complotat, dar am văzut acel film cu domnul Grindeanu și doamna ambasadoare, iar românii trebuie să știe că nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri. Și dacă vin și ne vor spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient”, a spus Mureșan.

„Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internațională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulți formatori de opinie internaționali care discută subiectul și mă tem că e doar la început. Ca atare, avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanților statului român care au fost implicați în astfel de discuții,” a adăugat el.

Declarațiile sale vin după ce Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit The Wall Street Journal, care citează o sursă prezentă la discuții.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenți: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici»”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora li s-a povestit despre incident.

Discuția s-a aprins, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor”, a scris The Wall Street Journal.

Avocatul lui Guilfoyle, care este o cunoscută susținătoare a președintelui și a familiei Trump, a contestat descrierea conversației făcute de publicația americană.

PSD a comentat afirmațiile din articolul publicat de The Wall Street Journal, făcând referire la discuții pe care Sorin Grindeanu le-ar fi avut cu ambasadoarea SUA în Grecia. Presa a scris despre o întâlnire la un restaurant din București, la 31 martie, la care ar fi participat liderul PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD) și consilierul prezidențial Florin Vlădică.

„Discuțiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important. De altfel, am văzut că acest lucru se regăsește și în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Restul aspectelor semnalate sunt pure fabulații, care nu au făcut obiectul discuției”, a precizat PSD pentru Digi 24.

Între timp, The Wall Street Journal a explicat de ce pasajul despre România apare doar în varianta online a anchetei, nu și în cea tipărită. Într-un răspuns pentru Digi24, unul dintre autori spune că materialele pentru ediția de print sunt frecvent scurtate, din lipsă de spațiu. Explicația nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat din cauza unor probleme referitoare la informațiile prezentate. De altfel, sunt mai multe fragmente care lipsesc, nu doar cel despre România.

Editor : M.B.

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