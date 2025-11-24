Live TV

Exclusiv Argumentul lui Ionuț Moșteanu împotriva tăierii cheltuielilor de personal din Armată: „S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin”

Data actualizării: Data publicării:
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reiterat, în direct la Digi24, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor de personal din Armată, în contextul în care înțelegerea din Coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat. „Realitatea este că avem un război la graniță de trei ani de zile, care nu știm cât va mai continua. Nu poți să spui că dacă tai la o primărie, trebui să tai și la Armată. S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin”, a declarat demnitarul.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost întrebat la Digi24 despre tăierile de 10% stabilite în coaliţie, la nivelul cheltuielilor salariale, el arătând că „iniţial era o discuţie să excludă tot sistemul naţional de apărare, şi cu Ministerul de Interne şi alte instituţii”.

„Cred cu tărie că statul, orice stat pe lumea asta îşi face planul şi strategiile şi politicile publice în funcţie de oportunităţi şi în funcţie de realităţi. Realitatea este că avem un război la graniţă, de 3 ani de zile, care nu ştim cât va mai continua şi după ce nu va mai continua va fi oricum o zonă extrem de provocatoare (..) cred că este ultimul lucru de unde ar trebui să tăiem noi acum ca ţară. Nu poţi să spui că dacă tai de la o primărie, trebuie să tai şi la Armată. Nu acum. Deci nu cred că e momentul, ţinând cont de nişte realităţi. Dacă cineva vrea să mă contrazică, putem să discutăm, să dezbatem dacă trebuie pus pe acelaşi plan o primărie sau o altă instituţie centrală cu armata, nu cred că este momentul”, a subliniat ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu a arătat că a fost o discuţie în coaliţie acum două săptămâni şi nu a rămas în niciun fel deocamdată. „Urmează să mai discutăm, să ajungem la o soluţie”, a mai spus Moşteanu.

„Trebuie să reglăm niște lucruri care au fost stricate în ultimii ani de zile. În ceea ce privește cheltuielile, s-a cheltuit mult mai mult decât ne puteam permite. Anul acesta vom plăti pe dobânzi 53 de miliarde. Bugetul Apărării, cu tot cu spitale și cu instituțiile de învățământ, e 43 de miliarde. (...) Aici suntem pentru că niște oameni au fost nechibzuiți. De aici încolo trebuie să facem lucrurile, nu tăind cu barda, ci trebuie să ne uităm la ce contează pentru noi. Pentru noi, ca țară, în momentul acesta este bine să fim bine protejați, să-i descurajăm pe cei care ar putea avea pretenții - pentru că uitați-vă ce e în jur. S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin”.

În cazul unor reduceri de cheltuieli cu personalul de 10%, pe care inclusiv Ministerul Apărării va trebui să le aplice, „se vor genera niște lucruri pe care nimeni nu le va putea controla, niște ieșiri din sistem, care vor debalansa total sistemul național de apărare. (...) Am făcut niște calcule, nu le pot face publice acum - și eu, și ministrul Predoiu, pentru că am vorbit și cu dânsul. Deci, în sistemul național de apărare sunt niște implicații majore care decurg din posibila trecere în rezervă a foarte multor oameni din și a lipsei de motivare a celorlalți care intră, că până la urmă oamenii trebuie să vadă că e o predictibilitate și o stabilitate. (...) După mulți ani de zile au crescut soldele, iar acum după alegeri, să vin să le spun că tăiem banii? E o chestiune, până la urmă, de responsabilitate”, a precizat ministrul Ionuț Moșteanu.

Acesta a precizat că va folosi cele două „arme” ale sale de politician - retorica și negocierea - „să nu se ajungă acolo”.

