Armata Română este pregătită pentru „orice scenariu care poate amenința Neptun Deep”, dă asigurări Ministerul Energiei

România este pregătită să protejeze Neptun Deep împotriva unor atacuri cu drone, în condiţiile în care s-a dovedit că aceasta a răspuns bine până acum la instigările şi incidentele care i-au testat capacitatea de reacţie, consideră secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.

Întrebat la un eveniment de specialitate dacă România este pregătită instituţional, militar şi juridic să protejeze Neptun Deep împotriva unor atacuri cu drone maritime şi aeriene, acesta a precizat că există o colaborare strânsă între Ministerul Apărării, Ministerul Energiei, cele două companii care dezvoltă Neptun Deep, structurile speciale de informaţii ale României pentru a pregăti orice scenariu care ar putea să ameninţe proiectul.

„Sigur că e o întrebare extrem de importantă şi în contextul actual trebuie să ne pregătim pentru orice. Evident că nu noi, cei de aici, putem da răspunsul cel mai potrivit, ci reprezentanţii Ministerului Apărării. Ceea ce vă pot spune este că există un dialog şi o colaborare strânsă între Ministerul Apărării, Ministerul Energiei, cele două companii care dezvoltă Neptun Deep, structurile speciale de informaţii ale României pentru a pregăti şi a fi gata de orice scenariu care ar putea să ameninţe Neptun Deep”, a subliniat Buşoi, potrivit Agerpres.

El a menţionat, în context, că România a răspuns bine până acum la instigările, ameninţările şi incidentele care au testat capacitatea de reacţie a ţării.

„Şi, încă o dată, nefiind eu persoana care să dea un răspuns categoric, vă pot spune că eu cred că suntem pregătiţi, aşa cum s-a dovedit că România a răspuns până acum bine la instigările şi ameninţările şi incidentele care au testat capacitatea de reacţie a României, acele drone care unele au fost doborâte, altele au fost monitorizate şi atunci, când a fost foarte clar că nu este un pericol pentru populaţia civilă sau pentru vreo infrastructură critică, s-a luat decizia, în opinia mea, cea mai bună. Sigur că sunt dezbateri publice, sigur că se pot discuta mult aceste cazuri. Cred că şi în cazul Neptun Deep Armata Română şi structurile din România pot face faţă cu brio oricărei ameninţări”, a transmis el.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi a participat, luni, la cea de-a VIII-a ediţie a Forumului Gazelor Naturale: Rolul Gazelor Naturale în reindustrializarea României, eveniment organizat de Financial Intelligence în parteneriat cu Asociaţia Energia Inteligentă.

Editor : C.L.B.