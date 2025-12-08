Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea”

AUR, partidul condus de George Simion, a înregistrat o creștere în sondaje de aproape 40 %, a remarcat Le Monde. În cadrul unui interviu acordat ziarului francez, Nicușor Dan a pus această ascensiune pe seama faptului că românii își doresc o schimbare, „oricare ar fi ea”.

Președintele României a susținut că cei care pun ștampila pe AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși, însă și-au pierdut încrederea în celelalte partide.

„Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață de aici, din România, și mai puțin de problemele geopolitice”.

Printre celelalte subiecte despre care a vorbit șeful statului se numără și interferența rusă în alegerile prezidențiale 2024, drona care a survolat teritoriul României și retragerea de militari americani.

În cadrul interviului acordat sursei citate, Nicușor Dan a apreciat că „în două- trei luni” ar putea publica raportul care să reunească informațiile legate de anularea scrutinului, susținând că decizia CCR din decembrie 2024 a fost „fără îndoială” una bună.

„Raportul procuraturii generale, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și altele dedicate medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu.

Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care va cuprinde toate informațiile referitoare la acest caz și le va plasa în contextul lor. Serviciile de informații românești pot recunoaște semne ale unei ingerințe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Acest lucru ține de contrainformații. Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Există însă suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”.

