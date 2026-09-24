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Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care Siegfried Mureşan a fost desemnat premier

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Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
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Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT) a atacat în instanţă, la Curtea de Apel Bucureşti, decretul prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier. Asociaţia al cărei preşedinte este deputatul Ioana Grosaru solicită anularea Decretului 770/2026, dosarul în care Administraţia Prezidenţială şi Regia Autonomă Monitorul Oficial au calitatea de pârâţi fiind înregistrat în 22 septembrie. Primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie.

În 22 septembrie, la Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a fost înregistrat un dosar în care Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT), condusă de deputatul neafiliat Ioana Grosaru, membru în Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, cere anularea Decretului nr. 770/2026, prin care preşedintele Nicuşor Dan îl desemnează pe Siegfried Mureşan în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit Constituţiei României, relatează News.ro.

În acest dosar, Administraţia Prezidenţială şi Regia Autonomă Monitorul Oficial figurează ca pârâţi, instanţa stabilind primul termen pe 28 septembrie 2026.

Fostul judecător Cristi Dănileţ afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că decretele prezidenţiale „nu pot fi contestate când sunt acte de putere”.

„După prostia cu atacarea în justiţie a numirii unor judecători constituţionali, acum vad că e contestată desemnarea premierului. Sper că nu tot un avocat e şi aici cu ideea asta năstruşnică, dar moartă din start. Reamintesc că studenţii la Drept învaţă încă din anul I că decretele prezidenţiale nu pot fi contestate când sunt acte de putere. Aşadar, când o autoritate constituţională întocmeşte actul de putere constituţională, justiţia ordinară nu are nicio treabă”, arată Cristi Dănileţ.

Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. este o organizaţie etnică de drept privat şi utilitate publică, fiind singura entitate recunoscută oficial care reprezintă minoritatea naţională italiană din România. Fondată în anul 1993 la Suceava, ea acţionează ca succesoare a comunităţilor istorice de imigranţi italieni stabiliţi de-a lungul timpului în spaţiul românesc, potrivit unui comunicat de presă.

Asociaţia beneficiază de finanţare publică din partea Guvernului României (prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice) şi are asigurat prin Constituţie un loc de deputat în Parlamentul României pentru reprezentarea minorităţii.

Preşedintele RO.AS.IT este Ioana Grosaru, iar secretar general este fiul său, Andi Gabriel Grosaru, fost deputat în Parlamentul României între 2016 şi 2024.

Fondatorul Asociaţiei Italienilor din România este Mircea Grosaru, soţul Ioanei Grosaru şi, respectiv, tatăl lui Andi Grosaru, şi el fost deputat din 2004 până la decesul său, în 2014.

Aceeaşi asociaţie a atacat tot la aceeaşi secţie a CAB, în 14 aprilie 2026, decretele de numire a şefilor marilor parchete (DNA, Parchetul General şi DIICOT), semnate de preşedintele Nicuşor Dan. În acest dosar, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 28 septembrie.

Editor : M.B.

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