O nouă rundă de consultări care ar trebui să ducă la nominalizarea candidatului la funcția de prim-ministru are loc astăzi, începând cu ora 14. Rând pe rând, reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare sunt așteptați să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan și reprezentanții Administrației Prezidențiale. Digi24.ro va transmite în format Live Text principalele informații ale zilei.

Consultările au loc după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu a obținut miercuri voturile necesare în Parlament. Cabinetul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.

În prima declarație făcută imediat după ce Guvernul propus de Mureșan a picat în Parlament, Nicușor Dan a cerut partidelor să ajungă la un consens. El a anunțat atunci că, imediat după consultările de luni, va nominaliza un alt prim-ministru.

„Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus Nicuşor Dan, pe 30 septembrie.

Ulterior, în alte apariții publice, a exclus posibilitatea ca AUR să intre în viitorul Guvern.

CITEȘTE ȘI: Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui pentru noul Guvern

Programul consultărilor

Prima întâlnire de la Cotroceni este programată luni, la ora 14:00, cu reprezentanții PSD. La 14:30 sunt așteptați reprezentanții AUR.

Consultările vor continua cu PNL, de la ora 15:00, și USR, de la ora 15:30.

Programul stabilit de Administrația Prezidențială este următorul:

14:00 – PSD

14:30 – AUR

15:00 – PNL

15:30 – USR

16:00 – UDMR

16:30 – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale

17:00 – S.O.S. România

17:30 – POT

18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

19:00 – parlamentarii neafiliați

Editor : M.G.