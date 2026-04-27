Astăzi e ziua în care miniştrii PSD îşi prezintă bilanţul, după ce demisiile devin efective

Demisiile miniştrilor PSD urmează să fie publicate, luni, în Monitorul Oficial şi să devină efective, după ce preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretele şi interimatele la ministerele deţinute de PSD. Social-democraţii care au făcut parte din Executiv îşi vor prezenta, pe parcursul zilei, bilanţul şi predau mandatele celorlalţi miniştri care preiau interimar portofoliile.

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan semnat demisiile celor cinci miniştri şi a vicepremierului Marin Neacşu, din parte PSD, în urma deciziei partidului de a-I retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a anunţat că nu va demisiona din funcţie, în urma deciziei PSD, astfel că social-democraţii şi-au retras miniştrii din Guvern.

Miniştrii PSD îşi fac bilanţul şi predau mandatele interimarilor

Luni, pe parcursul zilei, miniştrii PSD ai Agriculturii, Justiei, Energiei, Muncii şi Transporturilor îşi prezintă bilanţul mandatului.

La 10:30 va avea loc bilanţul lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la ora 12:00 îşi prezintă bilanţul Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, sediul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale La ora 13:00, Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, face bilanţul mandatului la sediul PSD, iar la ora 15:00, Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. La ora 19:00, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, îşi prezintă bilanţul la sediul Ministerului Energiei.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat săptămâna trecută interimarii care vor prelua portofoliile PSD. Astfel, ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, va prelua Ministerul Muncii, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila va prelua Ministerul Sănătăţii, vicepremierul UDMR Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii, vicepremierul PNL Cătălin Predoiu va prelua Ministerul Justiţiei, premierul Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei, ministrul Apărării, vicepremierul USR Radu Miruţă va prelua Ministerul Transporturilor, iar protofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu.

