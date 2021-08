Atac din tabăra lui Cîțu la Orban: „Este dezonorant pentru președintele PNL să susțină campania de linșaj public al premierului”

PNL intră într-o nouă etapă a luptei politice pentru șefia partidului, odată cu oficializarea candidaturilor. Cei doi candidați anunțați urmează să își depună oficial moțiunile cu care vor candida. Florin Cîțu se întâlnește, marți, cu susținătorii săi la o vilă de protocol din Capitală, unde se va discuta și despre convocarea cât mai rapidă a unei ședințe a conducerii partidului, unde Cîțu să își impună favoritul pentru ministerul Finanțelor, pe prietenul său Dan Vîlceanu. În același timp, din tabăra premierului au fost transmise mesaje în care Ludovic Orban este acuzat de o campanie „de linșaj public a (sic) premierului”, pentru declarațiile recente.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, susținătorii premierului, printre care Raluca Turcan, Pavel Popescu sau Alexandru Muraru, îl acuză pe Ludovic Orban de comportament „lipsit de fair-play politic”.

„În legătură cu ultimele apariții publice ale președintelui PNL, Ludovic Orban, echipa celor care susțin candidatura lui Florin Cîtu dezaprobă comportamentul lipsit de fair-play politic si declarațiile acestuia care aduc grave prejudicii partidului nostru”, se arată în mesajul publicat de susținătorii premierului.

Aceștia spun că „este dezonorant pentru președintele PNL să susțină campania de linșaj public a premierului” și că „nu este normal ca actualul președinte al PNL să asiste fără reacție și chiar să încurajeze acuzații grave si derapaje de limbaj la adresa Premierului liberal.”

În mesajul publicat pe conturile de Facebook, aceștia îl acuză pe Orban și că l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis: „Nu este normal ca liderul PNL să-l atace pe Președintele României, cel mai solid partener politic al partidului nostru, în ultimii 7 ani.”

„Mizele și ambițiile personale nu trebuie urmărite de niciun membru PNL, cu atât mai mult de către președinte în exercițiu, în detrimentul mizelor partidului și ale guvernării. Atacarea propriilor colegi, a guvernării și a Președintelui României este contraproductivă pentru partidul nostru, iar campania internă pentru funcția de președinte al PNL nu trebuie să se transforme într-o răfuială de ordin personal, care să ne vulnerabilizeze în fața adversarilor. În aceste condiții, trebuie să-i mulțumim actualului președinte al partidului pentru tot ce a făcut bun până acum pentru PNL, să-l îndrumăm spre o ieșire cât mai onorabilă din actuala campanie și, sperăm, pe 25 septembrie, din funcția pe care deja nu o mai onorează conform așteptărilor și intereselor partidului nostru”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook.

Ludovic Orban îl criticase dur pe Florin Cîțu cu o seară înainte, spunând la Realitatea TV că „ceea ce a deranjat cel mai mult este că Florin Cîţu a omis să informeze opinia publică” despre problemele pe care le-a avut în SUA. El a adăugat că soarta PNL nu poate fi aceea de a fi „sub asediu” din cauza faptului că un reprezentant al partidului, aflat în funcţia de premier, „nu a avut curajul să comunice public”, nici măcar preşedintelui, nişte puncte din biografie.

Liderul liberalilor a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL, pentru că PNL şi-a onorat toate angajamentele în legătură cu preşedintele României.

Cîțu, întâlnire cu susținătorii. Premierul vrea convocarea unei ședințe de partid pentru nominalizarea lui Vîlceanu la Finanțe

În aceste zile, cei doi candidați anunțați pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu, urmează să își depună moțiunile cu care vor candida la Congresul din septembrie.

Acest pas reprezintă oficializarea candidaturilor pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Candidaturile, însă, mai pot fi depuse până pe 25 august, susțin surse din partid.

Florin Cîțu se întâlnește, marți, cu susținătorii săi la o vilă de protocol din București, cu care va discuta și despre convocarea unei ședințe de partid în care să își impună favoritul pentru ministerul Finanțelor, pe prietenul său Dan Vîlceanu.

„Am să îi cer domnului preşedinte (al PNL - n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere - propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat, sâmbătă, premierul Florin Cîţu.

Potrivit statutului, „Biroul Politic Național se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Președintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BEx, a mai mult de un sfert dintre membrii săi sau mai mult de jumătate dintre președinţii BPJ.”

Astfel, Biroul Politic Național alege „prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PNL la funcţiile de ministru și cele asimilate funcţiei de ministru.”

