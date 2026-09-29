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Audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan continuă, după o zi cu avize negative pe bandă rulantă. Programul zilei

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Premierul desemnat Siegfried Mureșan discută cu jurnaliștii înaintea începerilor audierilor în comisiile de specialitate a miniștrilor desemnați pentru a face parte din guvernul condus deel, la Palatul Parlamentului din București, 28 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Astăzi continuă audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Audierile încep la ora 10:00 și sunt programate să se termine la ora 20:00, fiecare ministru propus având o oră la dispoziție să răspundă la întrebările parlamentarilor. Audierile de astăzi vin în continuarea celor de ieri, unde au fost obținute avize negative pe bandă rulantă. Partidele care formează coaliția - PNL, USR, UDMR - nu au voturile necesare pentru a atinge majoritatea, iar semnalul transmis de PSD și AUR este că nu vor vota Guvernul Mureșan.

Audierile au început încă de luni, când au obținut avize negative Sebastian Burduja (propus la Energie), Radu Miruță (propus la Apărare), Cătălin Drulă (propus la Transporturi) și Irineu Darău (propus la Economie).

Avize favorabile au primit Alexandru Nazare (propus la Finanțe) și Tanczos Barna (propus la Agricultură).

Programul zilei: 

  • 10.00 - 11.00: Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne
  • 11.00 - 12.00: Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene
  • 12.00 - 13.00: Raluca Turcan, ministrul Muncii
  • 13.00 - 14.00: Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății
  • 14.00 - 15.00: Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe
  • 15.00 - 16.00: Andrea Chiș, ministrul Justiției
  • 16.00 - 17.00: Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii
  • 17.00 - 18.00: Mihai Dimian, ministrul Educației
  • 18.00 - 19.00: Cseke Attila, ministrul Dezvoltării
  • 19.00 - 20.00: Diana Buzoianu, ministrul Mediului

Avizul comisiilor de specialitate este consultativ.

Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00.

Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi.

Cele trei partide care formează „Guvernul Mureșan” - PNL, USR, UDMR - strâng împreună doar în jur de 170 de voturi și au în mod evident nevoie de voturi de la celelalte formațiuni.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan.

Editor : M.G.

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