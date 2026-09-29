Audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan continuă, după o zi cu avize negative pe bandă rulantă. Programul zilei

Astăzi continuă audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Audierile încep la ora 10:00 și sunt programate să se termine la ora 20:00, fiecare ministru propus având o oră la dispoziție să răspundă la întrebările parlamentarilor. Audierile de astăzi vin în continuarea celor de ieri, unde au fost obținute avize negative pe bandă rulantă. Partidele care formează coaliția - PNL, USR, UDMR - nu au voturile necesare pentru a atinge majoritatea, iar semnalul transmis de PSD și AUR este că nu vor vota Guvernul Mureșan.

Audierile au început încă de luni, când au obținut avize negative Sebastian Burduja (propus la Energie), Radu Miruță (propus la Apărare), Cătălin Drulă (propus la Transporturi) și Irineu Darău (propus la Economie).

Avize favorabile au primit Alexandru Nazare (propus la Finanțe) și Tanczos Barna (propus la Agricultură).

Programul zilei:

10.00 - 11.00: Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne

Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne 11.00 - 12.00: Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene 12.00 - 13.00: Raluca Turcan, ministrul Muncii

Raluca Turcan, ministrul Muncii 13.00 - 14.00: Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății

Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății 14.00 - 15.00: Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe 15.00 - 16.00: Andrea Chiș, ministrul Justiției

Andrea Chiș, ministrul Justiției 16.00 - 17.00: Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii

Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii 17.00 - 18.00: Mihai Dimian, ministrul Educației

Mihai Dimian, ministrul Educației 18.00 - 19.00: Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării 19.00 - 20.00: Diana Buzoianu, ministrul Mediului

Avizul comisiilor de specialitate este consultativ.

Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00.

Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi.

Cele trei partide care formează „Guvernul Mureșan” - PNL, USR, UDMR - strâng împreună doar în jur de 170 de voturi și au în mod evident nevoie de voturi de la celelalte formațiuni.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan.

Editor : M.G.