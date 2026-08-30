AUR a adoptat o rezoluţie pentru organizarea de alegeri anticipate: „Configuraţia parlamentară a ajuns într-un punct mort”

Alianţa pentru Unirea Românilor a adoptat în unanimitate, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere (CNC), rezoluţia „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”, prin care cere întoarcerea la votul românilor ca singura soluţie democratică pentru ieşirea din actualul blocaj politic.

„AUR arată că PSD, PNL, USR şi UDMR au adus actuala configuraţie parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă şi un guvern legitim, dar continuă negocierile şi improvizaţiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică şi stagflaţie, iar România rămâne fără o soluţie reală de guvernare”, afirmă reprezentanţii AUR într-un comunicat remis duminică Agerpres.

Potrivit AUR, România are nevoie de un nou Guvern, capabil să scoată economia din starea de criză şi din stagflaţie şi cere să se apeleze „la singura soluţie democratică posibilă”: organizarea de alegeri anticipate.

„Nu există, în lumea democratică, o altă formulă legitimă de ieşire dintr-o asemenea criză politică decât reîntoarcerea la votul popular, care să legitimeze o nouă majoritate şi o nouă guvernare. Românii trebuie să decidă cine şi cu ce program va conduce România. Vrem stabilitate? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem o nouă politică economică? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate. Vrem ieşirea din criză? Soluţia este organizarea de alegeri anticipate!”, se arată în comunicatul de presă.

În opinia AUR, alegerile anticipate nu reprezintă o ameninţare la adresa democraţiei, ci, dimpotrivă, reprezintă apelul la sursa fundamentală a legitimităţii într-o democraţie: votul cetăţenilor.

„Cine se opune astăzi organizării de alegeri anticipate? În primul rând, Nicuşor Dan”

„Cine se opune astăzi organizării de alegeri anticipate? În primul rând, Nicuşor Dan. Acesta nu poate transforma teama de rezultatul unui vot sau de demiterea unui al doilea guvern într-un motiv pentru perpetuarea blocajului politic. Dacă Nicuşor Dan nu va respecta regulile de bază ale democraţiei şi va împiedica întoarcerea la votul popular, AUR, în calitate de partid responsabil, are datoria să ofere şi aici o soluţie democratică similară: reîntoarcerea la votul popular, prin suspendarea preşedintelui şi organizarea unui referendum pentru demiterea acestuia. Într-o democraţie, decizia finală trebuie să aparţină cetăţenilor”, mai susţine AUR.

AUR subliniază că nu va participa la soluţii nedemocratice şi netransparente pentru ieşirea din criză şi nu va vota şi nu va susţine niciodată un Guvern din care să nu facă parte sau care să nu aibă în program soluţiile AUR de ieşire din criză.

Reprezentanţii AUR cer alegeri anticipate pentru un nou Parlament, majoritate legitimată direct prin votul românilor, un Guvern rezultat dintr-o majoritate politică transparentă şi stabilă şi o nouă politică economică pentru scoaterea României din criză şi stagflaţie.

„România are nevoie de stabilitate, dar stabilitatea nu poate fi construită prin aranjamente politice netransparente. România are nevoie de un guvern, dar nu de orice guvern. România are nevoie de o majoritate, dar nu de o majoritate construită prin cumpărarea, la bucată, a voturilor”, sunt de părere reprezentanţii AUR.

Editor : Liviu Cojan