AUR a anunțat că a sesizat DNA în cazul contractelor SAFE de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall. Ce explicații cere Guvernului

AUR a anunțat luni că a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu posibile nereguli privind pregătirea, negocierea și atribuirea unor contracte finanțate prin programul european SAFE. Partidul cere Guvernului Niculescu să clarifice condițiile în care aproximativ 5,7 miliarde de euro ar urma să fie direcționate către grupul german Rheinmetall, precum și beneficiile concrete pentru industria românească de apărare.

Într-un comunicat transmis luni, AUR susține că există întrebări privind transparența negocierilor și beneficiile pe care România le-ar obține în urma achizițiilor. Sesizarea DNA vizează, potrivit documentului, modul de selectare a operatorilor economici, fundamentarea prețurilor și obligațiile referitoare la producția locală și transferul tehnologic.

Acuzațiile prezentate reprezintă poziția autorilor sesizării și nu concluzii ale procurorilor.

„Contractele în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE, continuă să ridice semne serioase de întrebare privind transparența negocierilor și beneficiile reale pentru industria românească de apărare", se arată în comunicat.

Reprezentanții AUR afirmă că importanța strategică a achizițiilor militare nu înlătură obligația autorităților de a explica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate și de a prezenta avantajele concrete obținute de România.

AUR cere clarificări privind producția realizată în România

Deputata Ramona Ioana Bruynseels a solicitat Ministerului Apărării, la 12 mai 2026, documentele care au stat la baza celor 15 programe de înzestrare și achiziții comune finanțate prin SAFE.

Conform datelor prezentate de AUR, aproximativ 5,69 miliarde de euro, reprezentând 68,3% din pachetul analizat, în valoare totală de circa 8,33 miliarde de euro, ar urma să fie direcționate către Rheinmetall.

Ulterior, senatorul Cătălin Silegeanu a cerut informații despre criteriile utilizate pentru selectarea furnizorului, obligațiile de producție în România și transferul tehnologic. Într-o interpelare adresată premierului, acesta a solicitat și explicații privind fundamentarea țintei de 60% pentru participarea industriei locale, precum și mecanismele prin care statul va verifica respectarea angajamentelor asumate.

„Deși reprezentanți ai Guvernului au avansat o țintă de 60% pentru producția realizată în România, informațiile comunicate de Ministerul Economiei arată că acordurile prevăd niveluri diferite de localizare industrială, în funcție de categoria echipamentelor și de baza de calcul", afirmă AUR.

În acest context, Executivului i se cere să prezinte obligațiile contractuale efective, valoarea producției care va fi realizată în România și condițiile privind transferul de tehnologie. Sunt solicitate și clarificări referitoare la diferențele dintre proporția fizică a componentelor fabricate local și valoarea acestora.

Ce verificări sunt solicitate prin sesizarea DNA

Denunțul depus la DNA vizează posibile nereguli în pregătirea, negocierea și atribuirea contractelor finanțate prin SAFE, inclusiv a celor încheiate cu Rheinmetall. Sunt invocate selectarea furnizorilor, fundamentarea prețurilor și obligațiile industriale prevăzute în acorduri.

AUR cere, de asemenea, publicarea cronologiei negocierilor și a circuitului instituțional de aprobare, în limitele permise de legislația privind informațiile clasificate. O altă solicitare privește realizarea unui audit independent al beneficiilor economice și industriale obținute de România.

Parlamentul ar trebui informat periodic despre stadiul livrărilor, aplicarea eventualelor penalități și respectarea obligațiilor asumate de furnizori, potrivit comunicatului.

Este invocat și cazul unor sisteme antiaeriene Rheinmetall pentru care Ministerul Apărării ar fi emis o factură de penalități de 8,7 milioane de euro din cauza întârzierilor. Achiziția respectivă este însă anterioară și distinctă de contractele finanțate prin SAFE.

„România nu trebuie să devină doar o piață de desfacere pentru industria europeană de apărare, iar securitatea națională nu poate justifica lipsa de transparență. Contractele strategice trebuie să servească interesul național și să producă rezultate verificabile pentru România, nu să rămână simple promisiuni de miliarde de euro", se mai arată în comunicat.

AUR a precizat că susține modernizarea Armatei Române și consolidarea cooperării cu partenerii europeni și euroatlantici, dar solicită ca investițiile să contribuie la dezvoltarea capacităților naționale de producție, la transferul tehnologic și la crearea de locuri de muncă.

Editor : A.D.