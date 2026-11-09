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AUR a anunțat propunerile pentru funcțiile de membru titular în CA-ul Societăţii Române de Televiziune şi la Radioul Public

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tvr
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AUR o propune pe Sorina Matei, actualul interimar la conducerea Televiziunii Publice, ca membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi pe Maria Ţoghină, membru titular la Radioul Public.

AUR are două propuneri de membru titular în Consiliul de Administraţie al Televiziunii Publice.

„Pentru Societatea de Radiodifuziune, o avem pe doamna Ţoghină Maria titular şi Curte Cristian Cătălin supleant, Bejan Sorin titular şi Pătraşcu Cârnaciu Maria Ribana supleant”, a spus senatoarea Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR, potrivit Agerpres.

La TVR, AUR propune ca titulari pe Sorina Matei şi pe Maria Muntean, a mai spus aceasta, iar ca supleanţi pe Titi Dincă şi Rafael Udrişte.

Senatorul AUR Petrişor Peiu a afirmat, despre votul din plenul reunit pentru Consiliile de Administraţie ale celor două instituţii, că „este o înţelegere între partide”.

Editor : B.P.

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