Alianța pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituțională legea bugetului de stat pentru anul 2026. Reprezentanții partidului susțin că proiectul este „profund viciat” și împotriva cetățenilor, favorizând interesele Guvernului Bolojan.

ACTUALIZARE 14:36 CCR a anunțat că va analiza sesizarea AUR pe 26 martie.

„AUR a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026. Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare”, transmite AUR, printr-un comunicat, luni.

„Bugetul a fost adoptat în doar câteva zile”

Formațiunea lui George Simion acuză că bugetul a fost adoptat pe repede înainte, fără o analiză serioasă.

„Printre principalele motive de neconstituționalitate invocate se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei și asupra românilor. O lege cu impact direct asupra a milioane de cetățeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparență și fără consultare reală, în condițiile în care această urgență a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului.

De asemenea, AUR denunță fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală. Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari și încalcă principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă”, mai transmite AUR.

România are un buget votat, după trei luni de întârziere. Senatorii și deputații au dat votul final, vineri, după cinci zile de dezbateri și un blocaj în Coaliția de guvernare. PSD și PNL s-au contrat pe amendamentul social-democraților privind acordarea unor ajutoare pentru persoanele vulnerabile, ceea ce a dus la suspendarea totală a ședințelor pentru o zi. După o discuție a liderilor s-a găsit și varianta de compromis: au tăiat din banii alocați magistraților pentru a finanța pachetul social.

De asemenea, AUR ar fi avut o înțelegere cu PSD privind bugetul de stat. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat la Digi24 că a existat o discuție inițială cu social-democrații din comisii pentru ca PSD și AUR să susțină reciproc unele amendamente. „Le-am spus: nu suntem orgolioși și putem renunța la unele amendamente, dar acceptați și voi unele propuneri ale noastre”, a explicat parlamentarul. Ulterior, înțelegerea a picat.

