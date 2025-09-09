AUR a atacat la CCR cele patru proiecte pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, după ce moțiunile de cenzură au picat la vot

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a nunță că a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan. Este vorba despre măsurile privind reforma din sănătate, reforma companiilor de stat, o serie de măsuri fiscale și reforma autorităților de reglementare, pentru care AUR a depus și patru moțiuni de cenzură, care au fost însă respinse la vot de Parlament.

AUR critică adoptarea acestor măsuri fără dezbatere parlamentară: „prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”.

În comunicatul transmis pres, AUR susține că „ analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului”.

AUR acuză Executivul de minciună instituțională. „Invocarea «urgenței» pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională. Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe”.

Reprezentanții AUR „speră ca judecătorii Curții Constituționale să respingă în integralitate aceste proiecte și să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative”, scrie în încheierea comunicatului citat.

