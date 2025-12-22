AUR a atacat la CCR hotărârea Parlamentului prin care au fost numiți membrii CA din TVR și Radio

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la Curtea Constituţională hotărârea Parlamentului cu privire la numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTV) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) pentru că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară a AUR, relatează Agerpres.



"Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituţiei României, în special ale art. 1 alin. (3) şi (5), precum şi nerespectarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale SRTV şi SRR cu respectarea configuraţiei politice şi a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcţii de membri titulari şi două funcţii de membri supleanţi, proporţional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componenţe ale Consiliilor de Administraţie care nu reflectă configuraţia politică reală a legislativului", se arată într-un comunicat al AUR, transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, "deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere".



"Această situaţie contravine atât dispoziţiilor legale, cât şi jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale", adaugă AUR.



În sesizare se arată că "Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituţională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 28/2012, prin care CCR a sancţionat o situaţie similară de încălcare a principiului reprezentativităţii politice în Consiliile de Administraţie ale serviciilor publice de radio şi televiziune".



"Prin adoptarea Hotărârii nr. 45/2025, Parlamentul a încălcat obligaţia constituţională de a respecta legea şi deciziile Curţii Constituţionale, afectând principiul statului de drept şi legalitatea funcţionării unor instituţii publice fundamentale. AUR solicită Curţii Constituţionale admiterea sesizării şi constatarea neconstituţionalităţii Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2025, în vederea restabilirii legalităţii, a respectării configuraţiei politice a Parlamentului şi a funcţionării corecte a serviciilor publice de radio şi televiziune", se explică în comunicat.

