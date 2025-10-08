AUR a depus moțiune împotriva ministrului Economiei. Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică”

AUR a depus miercuri, în Senat, o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Oficialul din partea USR a venit cu o reacţie, arătând că „unii mimează patriotismul, iar alţii îl practică”.

AUR a depus miercuri, în Senat, o moţiune simplă intitulată: „Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”, transmite News.ro.

Senatorul AUR Petrişor Peiu a anunțat că moțiunea este susținută de 39 de senatori.

Moţiunea va fi dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului.

Ministrul USR Radu Miruţă, a reacţionat, spunând că „unii mimează patriotismul, alţii îl practică”.

„Mă voi prezenta în faţa Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ţinut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte.

Dorm liniştit cu ceea ce am realizat şi privesc această ocazie ca pe o şansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatiţa care vrea să ţină ţara în întuneric şi sărăcie”, a mai transmis Radu Miruţă.

