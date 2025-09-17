Live TV

AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu: „Nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează”

Data publicării:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto> Inquam Photos / Malina Norocea

AUR a anunțat miercuri, în plenul Camerei Deputaților, că a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Parlamentarii o acuză că „nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează” și susțin că prin politicile sale a slăbit securitatea energetică a României. Moțiunea va fi dezbătută luni și supusă votului miercuri.

Moțiunea simplă depusă de AUR are titlul „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989”.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, arătând că, prin politicile și declarațiile sale contribuie direct la slăbirea securității energetice a României. În loc să sprijine reluarea lucrărilor la hidrocentralele aproape finalizate, declarate prin lege drept proiecte de interes public major, ministrul Mediului blochează aceste investiții strategice prin tergiversări administrative și mesaje publice iresponsabile”, se arată în comunicatul de presă.

Parlamentarii AUR invocă date de la Transelectrica, potrivit cărora, în primul semestru din 2025, România ar fi înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh.

„Aceste date, prezentate pe baza informațiilor operatorului de transport Transelectrica, arată fără echivoc dependența tot mai mare de energia din afara granițelor, o dependență care expune consumatorii și economia la șocuri de preț și risc sistemic”, precizează documentul.

În moțiune se mai menționează că România s-a situat, în prima jumătate a anului, între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe piața spot, iar în august 2025 prețul mediu ponderat pentru Ziua Următoare a fost de 409,45 lei/MWh (≈82 €/MWh). AUR invocă și majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, care ar fi amplificat povara facturilor la energie.

„La 11 septembrie 2025, doamna Diana-Anda Buzoianu, ministrul Mediului, a afirmat că România ar putea înlocui «cele patru hidrocentrale începute în comunism» cu un parc fotovoltaic cu stocare de opt ori mai ieftin, realizabil chiar în acest an. O asemenea abordare ignoră serviciile de sistem, duratele de viață, reziliența la condiții meteo și rolul hidro în securitatea energetică, transmite un semnal politic și administrativ clar: descurajarea punerii în funcţiune a hidrocentralelor rămase”, se arată în moțiune.

Documentul mai precizează că „Diana Buzoianu nu a dovedit doar necunoaștere gravă a domeniului pe care îl coordonează, ci și lipsă de responsabilitate față de interesele României. Blocarea hidrocentralelor înseamnă blocarea securității energetice, perpetuarea haosului din sistem și expunerea țării noastre la dependență și la prețuri impuse din exterior.”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a declarat în plen că, „prin această moțiune simplă, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor și obligarea guvernului să reia de urgență lucrările, așa cum s-a angajat în fața cetățenilor.”

