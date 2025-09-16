AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru că nu se organizează alegeri în București

AUR anunţă, marţi seară, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul şi AEP nu organizează alegerile parţiale în Bucureşti, deşi termenul legal a expirat în 3 septembrie. Formaţiunea face acuzaţii de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

”Astăzi, AUR a depus un denunţ penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva reprezentanţilor Guvernului şi AEP, pentru abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.”, anunţă, marţi seară, AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, Guvernul şi AEP ”au blocat intenţionat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deşi mandatul lui Nicuşor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”.

Conform legii, alegerile trebuie organizate la 90 de zile de la vacantarea funcției. În acest moment nu s-a stabili data alegerilor pentru că nu există o viziune comună între membrii alianței de la guvernare. USR insistă ca alegerile pentru capitală să se desfășoare în luna noiembrie, însă PSD le-ar dori mai degrabă spre primăvară.

În calcule intră și candidații. Daniel Băluță, potențialul candidat PSD la primăria Capitalei și cel mai bine plasat în acest moment ar vrea ca dreapta să nu facă alianță și amenință că dacă USR și PNL vor avea un candidat comun, PSD va ieși din alianță.

