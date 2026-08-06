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AUR a deschis un site dedicat suspendării lui Nicușor Dan: românii pot urmări în timp real demersul

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Foto: Profimedia Images
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Ce informații vor fi disponibile pe platformă

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat joi lansarea platformei online suspeND.ro, dedicată demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Potrivit formațiunii, site-ul va afișa stadiul procedurii parlamentare, numărul de semnături necesare pentru declanșarea suspendării, poziția fiecărui parlamentar și va permite cetățenilor să își exprime susținerea pentru inițiativă.

Potrivit comunicatului de presă al AUR, inițiativa de suspendare are la bază ceea ce formațiunea descrie drept încălcări repetate ale obligațiilor constituționale de către șeful statului.

„Suspendarea președintelui Nicușor Dan reprezintă un instrument constituțional legitim, necesar atunci când șeful statului încalcă în mod grav obligațiile prevăzute de Legea fundamentală”, spune sursa citată.

AUR susține că președintele ar fi refuzat să își exercite rolul de mediator între instituțiile statului, ar fi exclus principalul partid de opoziție din consultările pentru formarea Guvernului și ar fi prelungit blocajul politic prin întârzierea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

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Ce informații vor fi disponibile pe platformă

Conform formațiunii, pe platforma suspeND.ro românii vor putea urmări în timp real evoluția procedurii parlamentare de suspendare, vor putea vedea dacă parlamentarii și-au exprimat sau nu poziția față de inițiativă și câți cetățeni susțin demersul.

„Fiecare parlamentar are obligația de a-și asuma public votul într-o procedură care privește respectarea Constituției și funcționarea statului de drept. Românii au dreptul să știe cine susține revenirea la respectarea ordinii constituționale și cine contribuie la continuarea blocajului politic”, mai transmite AUR.

Partidul precizează că platforma va fi actualizată permanent, pe măsură ce procedura parlamentară va avansa, astfel încât publicul să poată urmări evoluția inițiativei de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

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Editor : Ana Petrescu

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