AUR a întocmit o listă cu 10 proiecte „prioritare”. Între acestea, desfiinţarea CNA şi a CNCD

Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat luni că parlamentarii formaţiunii au întocmit o listă cu 10 proiecte, considerate ca fiind prioritare, între acestea fiind un parlament bicameral cu 300 de deputaţi şi senatori, desfiinţarea Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

„Am întocmit o listă de 10 proiecte prioritare pe care le-am propus şi le propunem pentru, să spunem, vindecarea României sau ieşirea din situaţia actuală, proiecte pe care noi le-am transformat în proiecte de lege, dar pe care promitem să le votăm, indiferent ce alt partid le va iniţia sub o formă sau alta”, a explicat Peiu într-o conferinţă de presă la Parlament.

Primul dintre acestea se referă la parlament bicameral cu 300 de parlamentari, urmat de alegeri locale în două tururi de scrutin pentru primari şi pentru preşedinţi de consilii judeţene, al treilea vizând scutirea de la plata impozitului de proprietate pentru locuinţa de domiciliu în limita a 150 de metri pătraţi.

O altă propunere vizează reforma administrativă. „Sigur că aici discuţia este mai largă. În principiu, propunem prin această reformă administrativă o altă arhitectură instituţională în România, prin reducerea, comasarea sau chiar dispariţia unor instituţii ale administraţiei centrale şi prin eficientizarea administraţiei locale”, a precizat Peiu.

Al cincilea proiect se referă la revenirea cotelor TVA la 19% - cota standard şi 9% - cota redusă, a spus el.

AUR mai vrea renunţarea la limitarea plăţilor în numerar, renunţarea la îngrădirea drepturilor de proprietate privind sumele acumulate în pensiile administrate privat şi interzicerea deductibilităţii fiscale pentru operaţiunile asimilate optimizărilor fiscale: „Ne referim aici la contractele de consultanţă, management şi transfer al drepturilor de proprietate intelectuală pentru companiile multinaţionale sau pentru companiile cu terţii afiliaţi, pentru companiile mamă, dar şi plafonarea cheltuielilor deductibile cu dobânzile la credit intragrup”.

Un alt proiect are ca temă oprirea procesului de decarbonizare „până la atingerea suficienţei energetice”.

AUR doreşte şi „renunţarea la orice formă de cenzură, incluzând desfiinţarea unor instituţii precum Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, competenţele acestora urmând să fie transferate către instanţele de judecată”, a mai spus Petrişor Peiu.

 

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
2
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
3
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
Submarin iranian
4
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele invocate de partidul lui George Simion
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George Simion: „Opoziție totală”
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Mult după miezul nopții, parlamentarii au votat să dea bani de la buget pentru o asociație anti-avort: „Nu am știut ce votăm”
george simion vorbeste in parlament
George Simion, atac la Grindeanu, la dezbaterea bugetului: nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că e Robin Hood
sorin grindeanu parlament guvern ilie bolojan
Bugetul, dezbătut în Parlament până dimineața. Grindeanu, atacuri la Bolojan. Ce prevede proiectul modificat. Mesajele USR, UDMR și AUR
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
Peter Szijjarto și Viktor Orban.
„Un atac grav”. Reacția lui Viktor Orban, după ce Peter Szijjarto a...
radu miruta foto gov ro
România poate trimite militari care să ajute la deblocarea Strâmtorii...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„L-ați văzut pe Bolojan cum era ca peștele în apă la Congresul USR?”...
Ultimele știri
Putin a recunosctut, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei a intrat în recesiune
Aproape 31 de kilograme de canabis, descoperite la Nădlac: un italian a fost arestat preventiv
A murit proprietarul platformei pentru adulți OnlyFans. Antreprenorul de origine ucraineană avea o avere de 4,7 miliarde de dolari
Citește mai multe
