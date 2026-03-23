AUR a întocmit o listă cu 10 proiecte „prioritare”. Între acestea, desfiinţarea CNA şi a CNCD

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat luni că parlamentarii formaţiunii au întocmit o listă cu 10 proiecte, considerate ca fiind prioritare, între acestea fiind un parlament bicameral cu 300 de deputaţi şi senatori, desfiinţarea Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).



„Am întocmit o listă de 10 proiecte prioritare pe care le-am propus şi le propunem pentru, să spunem, vindecarea României sau ieşirea din situaţia actuală, proiecte pe care noi le-am transformat în proiecte de lege, dar pe care promitem să le votăm, indiferent ce alt partid le va iniţia sub o formă sau alta”, a explicat Peiu într-o conferinţă de presă la Parlament.



Primul dintre acestea se referă la parlament bicameral cu 300 de parlamentari, urmat de alegeri locale în două tururi de scrutin pentru primari şi pentru preşedinţi de consilii judeţene, al treilea vizând scutirea de la plata impozitului de proprietate pentru locuinţa de domiciliu în limita a 150 de metri pătraţi.



O altă propunere vizează reforma administrativă. „Sigur că aici discuţia este mai largă. În principiu, propunem prin această reformă administrativă o altă arhitectură instituţională în România, prin reducerea, comasarea sau chiar dispariţia unor instituţii ale administraţiei centrale şi prin eficientizarea administraţiei locale”, a precizat Peiu.



Al cincilea proiect se referă la revenirea cotelor TVA la 19% - cota standard şi 9% - cota redusă, a spus el.



AUR mai vrea renunţarea la limitarea plăţilor în numerar, renunţarea la îngrădirea drepturilor de proprietate privind sumele acumulate în pensiile administrate privat şi interzicerea deductibilităţii fiscale pentru operaţiunile asimilate optimizărilor fiscale: „Ne referim aici la contractele de consultanţă, management şi transfer al drepturilor de proprietate intelectuală pentru companiile multinaţionale sau pentru companiile cu terţii afiliaţi, pentru companiile mamă, dar şi plafonarea cheltuielilor deductibile cu dobânzile la credit intragrup”.



Un alt proiect are ca temă oprirea procesului de decarbonizare „până la atingerea suficienţei energetice”.



AUR doreşte şi „renunţarea la orice formă de cenzură, incluzând desfiinţarea unor instituţii precum Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, competenţele acestora urmând să fie transferate către instanţele de judecată”, a mai spus Petrişor Peiu.

