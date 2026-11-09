Extremiștii de la AfD ajung în această săptămână în Capitală. Formațiunea germană a fost invitată de AUR la o serie de evenimente care vor avea loc la Palatul Parlamentului. Vizita vine la scurt timp după ce lidera partidului german i-a atacat pe românii din Germania, pe care i-a acuzat că abuzează de sistemul de asistență socială.

„Veți avea oportunitatea de a le pune întrebări, să vedem dacă au vrut cu adevărat să spună ceea ce noi am interpretat că este o ofensă la adresa tuturor românilor care muncesc corect, legal în Germania. Foarte mulți români care sunt stabiliți acolo cu acte, legal, cu cetățenie sunt susținători și votanți AfD. Nu putem să stricăm relațiile cu un partid pentru o declarație care trebuie lămurită, pentru că sunt unele voci care spun că doamna Weidel nu a vrut să spună acest lucru. Iată, vom avea o oportunitate să ne clarificăm cu toții”, a declarat într-o conferință de presă Cristina Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al AUR.

Alice Weidel, șefa extremei drepte din Germania, i-a acuzat pe imigranții din România că „jefuiesc sistemul social”. Aceasta a distribuit pe X un documentar despre imigranții români și a dat exemplul orașului Magdeburg, unde cheltuielile cu cetățenii români au crescut de 20 de ori și au ajuns la trei milioane de euro pe an.

Comunitatea românească din Germania este formată din aproximativ 900 de mii de oameni.

„Nu este vorba de participarea lor la protest, ci este vorba de participarea lor la niște conferințe”

Fragment din documentarul difuzat: „Gunoi, zgomot și agitație în cartierul acela. De ani de zile, noii veniți din România și Bulgaria sunt învinuiți pentru aceste condiții. Din 2014, cetățenii UE din aceste țări au libertatea de a se stabili oriunde. Chiar și apartamentele de acest gen sunt plătite de centrele de ocupare a forței de muncă din Germania”.

AUR susține că reprezentanții AfD nu vor participa la protestul care va avea loc în aceeași perioadă în parcul Izvor, în fața Palatului Parlamentului, manifestație la care partidul condus de George Simion își va trimite susținătorii.

„Sunt două lucruri diferite. Cei de la AfD au fost invitați în urmă cu mai mult timp la conferințele internaționale pe care noi le vom desfășura pe întreg parcursul acestui weekend. Nu este vorba de participarea lor la protest, ci este vorba de participarea lor la niște conferințe”, a precizat Cristina Dumitrescu.

Editor : Liviu Cojan