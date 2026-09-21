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AUR a protestat în Parlament după ce procurorii DIICOT l-au ridicat pe Călin Georgescu: „Opriți poliția politică!”

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Membrii AUR, adunați în fața tribunei Parlamentului. Foto: George Simion / Facebook
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Din articol
Deputat USR: „Ați transformat acest for într-un circ”

Deputații AUR au protestat luni în plenul Camerei Deputaților față de modul în care autoritățile l-au tratat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, adus în aceeași zi la DIICOT pentru audieri într-un dosar de înșelăciune. Aceștia s-au strâns în fața tribunei cu pancarte pe care scria „Opriți poliția politică!”

Dan Tanasă, deputatul AUR, a cerut cuvântul pe procedură și a susținut că acțiunea autorităților împotriva lui Călin Georgescu este „absolut revoltătoare”.

„Un om a fost interzis în alegerile prezidențiale. Un om a fost târât la instanțe de zeci, de sute de ori, fără niciun fel de probă, fără niciun fel de acuzație, iar astăzi v-ați apucat să fabricați dosare penale fără probe. Continuați să hăituiți un om care a greșit că a arătat fața hâdă a sistemului și a câștigat niște alegeri. Orice om de bun-simț ar trebui să găsească această situație absolut revoltătoare, pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi, acest spectacol, noi l-am mai văzut în România în perioada Coldea-Kovesi”, a declarat acesta.

Președinta de ședință, Natalia Intotero, i-a oprit microfonul și i-a urat liderului AUR, George Simion, „La mulți ani”. Dan Tanasă a continuat însă să vorbească fără microfon timp de câteva minute.

Intotero le-a cerut ulterior chestorilor să restabilească ordinea, după care a anunțat că parlamentarii AUR părăsesc sala de plen.

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Deputat USR: „Ați transformat acest for într-un circ”

Protestul AUR a fost criticat de deputatul USR Cezar Mihail Drăgoescu, care a acuzat formațiunea că a transformat ședința Camerei Deputaților într-un spectacol politic.

„Nu știu dacă vă place, stimați colegi de la PSD, că ați transformat acest for într-un circ. Am venit la începutul ședinței, am văzut la prezidiu doi reprezentanți AUR. Nu știu prin ce, de fapt știm prin ce măsuri au ajuns acolo, probabil cu acordul domnului Grindeanu. Și încă o dată v-au țepuit și au venit să facă un protest ad-hoc. Totodată, eu cred că George Simion astăzi a primit cel mai frumos cadou de ziua lui. Voi faceți circ în țara asta, altceva nu sunteți în stare, decât de marketing și circ politic”, a afirmat deputatul USR.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții. Ulterior, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost transportat la sediul central al DIICOT, pentru audieri în dosarul de înșelăciune.

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Editor : A.D.

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