AUR acuză că un deputat al partidului a fost declarat „duşman al poporului ucrainean”

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, duminică după-amiază, că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat declarat „duşman al poporului ucrainean”. Formaţoiunea acuză că parlamentarul a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră.



„Deputatul AUR a fost declarat de către autorităţile ucrainene «duşman al poporului ucrainean», i s-a interzis accesul pe teritoriul Ucrainei, a fost reţinut în condiţii improprii, supus unui control corporal nejustificat şi, ulterior, împins fizic până la linia de frontieră cu România. AUR consideră că acest comportament este inacceptabil, contrar normelor europene, regulilor diplomaţiei moderne şi principiilor elementare de respect reciproc între state, cu atât mai grav cu cât vizează un demnitar al statului român, ales prin vot democratic”, a transmis AUR, duminică după-amiază, într-un comunicat de presă, scrie News.ro.

Potrivit docmentului citat, în scrisoarea adresată Ministerului Afacerilor Externe, AUR solicită comunicarea de urgenţă a demersurilor diplomatice întreprinse în acest caz, clarificarea existenţei unei note oficiale de protest transmise părţii ucrainene sau a convocării ambasadorului Ucrainei la MAE, dar şi explicarea motivelor juridice şi administrative invocate de autorităţile ucrainene.

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat, joi, că deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaţilor ucraineni, a fost oprit şi umilit la graniţa Ucrainei.

Declarat „duşman al poporului ucrainean”, i s-ar fi interzis accesul în ţară, a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina.

