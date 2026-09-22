Live TV

AUR acuză PSD că a copiat proiectul privind uniforma şcolară obligatorie

Data publicării:
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul României. Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) susţine că proiectul privind introducerea uniformelor şcolare obligatorii, o măsură pe care o susţine şi pe care a promovat-o încă din legislatura precedentă, ar fi fost „copiat” de PSD „după iniţiativa” AUR.

„AUR a depus şi în actuala legislatură o iniţiativă legislativă pentru reintroducerea uniformelor în învăţământul preuniversitar, proiect rămas fără finalitate, în timp ce PSD promovează acum o soluţie similară şi încearcă să îşi însuşească o măsură propusă de AUR în urmă cu patru ani. Senatorii AUR au susţinut prin vot actualul proiect deoarece consideră că introducerea uniformei şcolare poate contribui la reducerea diferenţelor sociale dintre elevi, la combaterea fenomenului de bullying şi la consolidarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea şcolară. Faptul că o iniţiativă similară celei depuse de AUR în legislatura precedentă este promovată acum de PSD nu schimbă poziţia formaţiunii: o măsură considerată utilă pentru elevi trebuie susţinută, indiferent cine încearcă să îşi atribuie paternitatea politică", se arată într-un comunicat al AUR.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a subliniat că a fost iniţiatorul proiectului.

„Mă bucur că reprezentăm o sursă de inspiraţie pentru un proiect legislativ, acesta fiind un plagiat al unui proiect al partidului AUR, unde chiar eu am fost iniţiator, împreună cu domnul senator Negru. (...) Într-adevăr, uniforma şcolară obligatorie va reprezenta o plus valoare adăugată copiilor, întrucât comportă un rol multiplu. În primul rând, vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying, întrucât ştim foarte bine povara la care sunt supuşi în primul rând părinţii, cu costurile pe care le au diversele haine sau accesorii. (...) Din perspectiva incluziunii sociale, simbolul uniformei reprezintă apartenenţa şi ar trebui să fie şi un simbol al mândriei că respectivul elev este parte a respectivului colegiu ori şcoală. Ca atare, salut iniţiativa, vă mulţumesc că mi-aţi preluat-o şi speram să-mi aud şi numele din partea colegilor de la PSD”, a declarat Nicolae Vlahu.

La rândul său, senatorul AUR Virgiliu Vlăescu a susţinut oportunitatea introducerii uniformei şcolare, arătând că aceasta poate contribui la reducerea fenomenului de bullying şi poate deveni un element de prestigiu şi identitate pentru elevi.

El a susţinut că „purtarea uniformei şcolare este obligatorie în cele mai mari colegii din Anglia”: „Până la urmă reprezintă o formă de prestigiu şi cred că, mai mult, vorbim de o problemă de provincialism intelectual atunci când crezi că dacă copiii se pot îmbrăca oricum, adică îşi demonstrează capacităţile financiare sau estetice asupra îmbrăcămintei, se favorizează procesul de învăţământ”.

Senatorul AUR Mircia Chelaru a pledat pentru revenirea la uniforma şcolară, pe care o consideră un element de demnitate, identitate şi respect faţă de reguli.

„În continuarea unor fracturi de logică, mi-aş îngădui să cred că dacă n-ar trebui uniformă, şi Armata Română ar trebui îmbrăcată în toate uniformele lumii sau să stea în civil. O primă concluzie ar fi că uniforma este distincţie de demnitate şi de continuitate. (...) O a doua problemă, în ziua de astăzi, aceeaşi uniformă pe care a impus-o regele Carol tuturor străjerilor nu a fost nici fascistă, nici legionară, nici comunistă, ci una a identităţii, a unei cauze, a unui principiu şi a unei reguli. Haideţi să revenim la regulă, la principiu şi la causa sui”, a declarat Mircia Chelaru.

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede introducerea obligativităţii uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar. Propunerea legislativă modifică şi completează Legea învăţământului preuniversitar 198/2023. Potrivit noilor prevederi, elevii au obligaţia să se prezinte la cursuri în uniformă şcolară, conform regulamentului unităţii de învăţământ preuniversitar.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Digi Sport
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
George Simion.
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion: „Considerăm acest nou dosar parte a loviturii de stat”
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma, primarul PSD de Buzău, un nou atac la Grindeanu: Spune prostii. De unde bani pentru indexarea salariilor şi pensiilor?
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu acuză PSD că „joacă poker cu soarta țării”: „Reforma deranjează cutiile de pantofi, deranjează zborurile private”
BUCURESTI - CEXN - PALATUL PARLAMENTULUI
Vicepreședintele PSD, despre o posibilă guvernare cu AUR: „Putem să ne așezăm la masă cu oricine. Nu avem în plan acest lucru”
photo-collage.png - 2026-07-21T170441.642
Petrișor Peiu reacționează după ce Sorin Grindeanu a vorbit despre un guvern PSD-AUR: „Orice este posibil”. Ce condiții pune
Recomandările redacţiei
2026-09-21-2255
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să fie retrogradată la junk...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu și filiera italiană: Azil politic, mesaje de...
Ghișee de plată a taxei de pod la Fetești.
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești...
Ultimele știri
„Sper ca Le Pen să aleagă modul Meloni”. Mesajul unui lider al dreptei europene pentru Bruxelles
Xi Jinping ar urma să-i ceară lui Trump să oprească vânzările de arme către Taiwan. Invocă un acord încheiat în 1982
Olanda, prima opţiune de studiu pentru tinerii români. Creşte interesul pentru Italia și Irlanda. „Observăm o schimbare de mentalitate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Italia 2026 este fiica unor români. Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani care visează să ajungă la...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Robert Niță a izbucnit în lacrimi in direct: Dan Șucu i-a salvat fiul cu un gest de milioane
Adevărul
Șoselele alpine din Apuseni care fac uitate „drumurile imposibile” ale mocanilor. Paradoxul asfaltului turnat...
Playtech
Frunzele copacului vecinului ajung în curtea ta. Ce poți face legal și când poți cere tăierea arborelui
Digi FM
Momentul cu șosetele care l-a făcut viral pe Nicușor Dan, criticat de un stilist: „E inacceptabil”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Pro FM
Miley Cyrus, acuzată de plagiat de o mare vedetă: „Mă simt flatată” Ce melodie a stârnit scandalul
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Orlando Bloom, despre scena intimă controversată cu surorile Rooney și Kate Mara: „A fost un moment foarte...
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Newsweek
Grindeanu anunță creșteri de pensii între 150 de lei și 600 de lei. De ce sunt șanse bune să se întâmple?
Digi FM
Nemulțumită de cum a ieșit de la salon, a scris pe Facebook. Patru ani mai târziu, o clientă din Galați e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
O pisică cu o mutație genetică rară a cucerit internetul. Are milioane de urmăritori pe TikTok și mulți nu...
Film Now
Noul "Resident Evil" spulberă recordurile. În doar trei zile a reușit ce niciun film al francizei nu mai...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...