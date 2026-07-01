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AUR anunţă că nu va vota niciun premier propus de Nicușor Dan. Partidul vorbește iar despre suspendarea președintelui

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george simion face declaratii
George Simion. Foto: Inquam Photos
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Din articol
Suspendarea președintelui, un proces complicat Ce spune Constituția

Consiliul Naţional de Conducere (CNC) al AUR decis, miercuri, că aleșii formațiunii nu vor fi prezenţi în sală şi nu vor vota un Guvern propus de Nicușor Dan din care să facă parte reprezentanții fostei coaliții de guvernare. AUR susține că va începe și procedura de suspendare a președintelui. Nu este, însă, prima dată când partidul vorbește despre suspendare, fără ca demersul să fi înaintat. 

„Toţi cei 135 de membri CNC AUR prezenţi la şedinţă au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan şi a dialogului cu celelalte forţe politice în acest sens”, a transmis AUR, miercuri, printr-un comunicat de presă.

Partidul lui George Simion susține că șeful statului a exclus românii „din luarea deciziilor care privesc viitorul României” și a refuzat să facă a doua propunere de premier. 

Forul de conducere AUR a mai votat și începerea procedurilor în privinţa alegerilor anticipate. „În cadrul şedinţei CNC AUR s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenţi şi nu vor vota niciun guvern al coaliţiei propus de Nicuşor Dan", a mai transmis formaţiunea.

Suspendarea președintelui, un proces complicat

Liderul AUR a readus în discuție de mai multe ori tema suspendării lui Nicușor Dan. Între lansarea procedurii suspendare și demiterea efectivă a președintelui există însă două praguri esențiale, destul de greu de trecut în acest moment: votul majorității parlamentarilor și validarea rezultatului prin referendum.

Ce spune Constituția

Preşedintele României poate fi suspendat doar dacă o treime din numărul total al parlamentarilor solicită acest lucru şi numai după votul majorităţii aleşilor din Parlament. Dacă inițiativa trece de votul Legislativului, atunci în cel mult 30 de zile trebuie să fie organizat și un referendum de demitere din funcţie a şefului statului (procedura este prevăzută în Articolul 95 din Constituţie).

Cu alte cuvinte, pentru a iniția demersul, AUR ar trebui să strângă cel puțin 156 de semnături din partea aleșilor. Asta înseamnă că Alianța nu poate declanșa singură procedura, pentru că în prezent are doar 91 de senatori și deputați. Dacă ar aduna, totuși, sprijinul necesar de la alte partide și din rândul parlamentarilor neafiliați, pentru suspendarea propriu-zisă ar avea nevoie ulterior de cel puțin 233 de voturi.

Dacă și acest prag ar fi trecut, va fi nevoie și de poziționarea cetățenilor, la un referendum.

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Editor : A.G.

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